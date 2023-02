Bilancio approvato, via ai cantieri 

Chiuso il bilancio, via libera all’apertura dei cantieri. Con l’approvazione del documento politico ed economico per eccellenza dell'amministrazione comunale (con il voto favorevole di tutti i componenti della maggioranza, il voto contrario di Articolo 1 e M5S, l’astensione della Lega e l’assenza degli altri due consiglieri della coalizione di centro destra) Carbonia si appresta a trasformarsi in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

Il piano

«Il bilancio – dichiara il sindaco Pietro Morittu – prevede un piano triennale di opere pubbliche di ben 70 milioni di euro. La metà, 35 milioni, serviranno per aprire nuovi cantieri entro l’anno». A guardar bene, come afferma il sindaco, alcuni lavori hanno già preso il via: «Sono partiti i lavori, per 620mila euro, per asfaltare diverse strade (tra le quali, per citarne alcune via Battisti, via Lucania, via Asproni, via Risorgimento e adiacenti, via Carducci e adiacenti), per la potatura degli alberi (70 mila euro), per il rifacimento di alcuni marciapiedi (120mila euro) e per interventi di efficientamento energetico e illuminazione pubblica (120mila euro)». Tra i lavori in corso vi sono anche quelli relativi alla realizzazione dei parchi urbani: «sono avviati i cantieri nel parco lineare 1, che prevede la realizzazione lungo il Rio Cannas di piste ciclabili, pedonali e orti urbani. Il progetto, grazie ai fondi del bando periferie per complessivi 5 milioni euro, vedrà il proseguimento dei lavori con il parco lineare 2 e con la realizzazione del parco sud, vicino al campo sportivo Santa Barbara». In estate non ci si fermerà: «Con due finanziamenti, per circa 2 milioni di euro – prosegue - daremo via ai lavori presso il campo sportivo di Cortoghiana e per la riqualificazione del centro sportivo di via Ballila».

Scuole e miniera

L’autunno poi, strano a dirsi, sarà una stagione calda: «Negli ultimi mesi dell’anno inizieranno i lavori per la riqualificazione dell’asilo nido di via Brigata Sassari e per la nuova realizzazione presso la scuola Ciusa (oltre 2 milioni e 700 mila euro), per la costruzione delle mense scolastiche di Serbariu e Is Meis (800 mila euro), per la scuola Pascoli (2.200mila euro) e per la realizzazione di due nuove palazzine di fronte al campo Santa Barbara (2 milioni di euro)”. Nel rispetto delle tradizioni, poi, la fine dell’anno, si dovrebbe concludere con il botto: «Entro la fine del 2023 - prosegue - dovremo avviare, grazie a un finanziamento di circa 15 milioni, i cantieri riguardanti diverse strutture dell’ex miniera di Serbariu, come per esempio l’ex centrale elettrica e la riqualificazione dell’ex lampisteria. Grazie anche al grande lavoro degli uffici, Carbonia, dopo troppi anni di attesa, vedrà finalmente le realizzazione di nuovi lavori funzionali al completamento della città, interventi che terranno conto dei cambiamenti sociali degli ultimi decenni».