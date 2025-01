Bilancio approvato tra le polemiche 

L’amministrazione comunale approva con i voti compatti della maggioranza (due gli assenti) il bilancio triennale di previsione e il documento unico di programmazione (Dup) mentre i consiglieri di minoranza si astengono. Ma non mancano le polemiche perché per i componenti dell’opposizione non si vedono grandi novità e cambiamenti per il futuro del paese. Il sindaco Stefano Altea non nasconde il suo entusiasmo: «Siamo particolarmente soddisfatti per l'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio che prevede entrate e uscite per circa 14 milioni di euro. Questo fatto rappresenta la dimostrazione di un primo, concreto, cambiamento nella politica locale in ottica di maggiore efficienza e collaborazione tra parte politica e uffici».

Nuovo bilancio

Per il primo cittadino sono diverse le novità nel nuovo bilancio rispetto al passato e alla precedente legislatura: «A parte le nuove entrare per oltre un milione derivanti da finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi, abbiamo quasi triplicato le somme per la cura del verde e decoro urbano (40mila euro), ci sono maggiori contributi alle società sportive (5mila euro in più), al nostro carnevale storico (20mila euro). Il tutto non aumentando nessuna imposta o tassa ma razionalizzando le spese. Siamo molto fiduciosi per il 2025 perché sono in corso tantissimi interventi che cambieranno in positivo il futuro del paese».

La minoranza

Di tutt’altro avviso sono i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas del gruppo “San Gavino al centro”: «La parte operativa di copertura finanziaria del bilancio – rimarcano i due esponenti dell’opposizione - si limita all'ordinario: non c’è niente di diverso rispetto agli impegni passati, ma per il pareggio di bilancio è previsto l'aumento nel 2026 dell'aliquota di addizionale comunale Irpef allo 0,79 per cento. Vogliamo fatti e non parole, come ci è stato promesso in campagna elettorale. Il bilancio approvato dalla sola maggioranza ricalca gli intendimenti che non ci convincono, senza nessuno sforzo di cambio di rotta e di passo rispetto alla precedente amministrazione».

Critiche anche sulla parte strategica e di programmazione: «Il Dup – aggiungono Angela Canargiu e Nicola Ennas – non contiene sufficienti novità rispetto al precedente, che è stato integrato nelle opere pubbliche dall'unico progetto appartenente a questa amministrazione, ossia il rifacimento dei campi da tennis: il restauro dell’ex municipio e i lavori sui lastricati di via Convento e di via Santa Severa sono progetti precedenti. La parte dell’assunzione del personale prevista al 31 dicembre 2024 slitta al 2025: ad oggi non vediamo tutti questi cambiamenti annunciati».

