«Bilancio approvato, ora spazio ai fondi Jtf» 

Un budget di 68 milioni di euro per il triennio 2025-2027: è questa la cifra contenuta nel bilancio di previsione approvato durante l’ultimo Consiglio comunale di Iglesias. L’approvazione evita il ricorso all’esercizio provvisorio e consente all’amministrazione di procedere verso l’ottenimento degli 80 milioni di euro dal Just transition fund. Le risorse messe in campo da questo finanziamento europeo saranno soggette a una variazione di bilancio una volta firmata la convenzione.

Le novità

Tra le principali novità già annunciate per il reperimento delle risorse pubbliche figurano l’introduzione dell’imposta di soggiorno e l’aumento delle tariffe per l’ingresso nei siti minerari, misure che mirano a rafforzare i servizi turistici, mentre nella zona industriale verrà introdotto uno sgravo del 70 per cento per l’installazione di insegne e passi carrabili.

«Il bilancio è sano – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Daniele Reginali – con la maggior parte delle risorse destinate a rendere la città più accogliente. Questo contribuisce a rafforzare la nostra visione in chiave turistica e culturale, ma soprattutto ci permette di intervenire per sanare i deficit infrastrutturali storici grazie ai fondi europei». L’approvazione del bilancio sblocca numerosi interventi di opere pubbliche: «Solo per citarne alcuni – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Alberto Cacciarru – è prevista la costruzione di una nuova mensa presso la scuola del Villaggio Operaio di Col di Lana, la creazione di due aree attrezzate per la sosta dei camper, una in città e una nel territorio di Nebida (in sostituzione a quella di Masua, che diverrà il parcheggio per i visitatori del sito minerario di Porto Flavia), il completamento della riqualificazione del quartiere Serra Perdosa con un impianto sportivo polivalente e, infine, il rinnovamento delle strade del centro storico, soprattutto di via Pescivendoli e via Sulis, utilizzando granito sardo».

L’opposizione

Nonostante l’approvazione si segnala il voto contrario dei consiglieri dell’opposizione Luigi Biggio e Simone Saiu. «Il bilancio – ha spiegato Biggio – è il più politico degli atti, e pertanto bisogna rispondere con un voto politico. Essendo io all’opposizione, considero un dovere verso i cittadini che mi hanno eletto non votare a favore. Tuttavia, su temi importanti come il Just Transition Fund o altre questioni fondamentali, si potrà collaborare con la maggioranza e troveranno il mio voto favorevole».

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Mauro Usai, che in un post su Facebook ieri ha ringraziato gli uffici, la Giunta e il Consiglio per l’importante risultato raggiunto che «conferma la buona salute finanziaria del Comune e una grande capacità di gestione delle risorse». L’assessore Reginali aggiunge: «Non bisogna trascurare che questo è il secondo bilancio senza il Reddito di cittadinanza. La sua assenza ha comportato un maggiore impegno per le casse comunali, ma continuiamo a mantenere alta l’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione»

