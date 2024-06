«Bilancio approvato, ma l’ex Giunta Soddu non ha alcun merito» 

Nuovo commissario e bilancio sono approvati da tutti, ma non mancano le polemiche per l’ormai ex giunta Soddu. Il commissario straordinario del Comune, Giovanni Pirisi, ha esaminato e poi approvato, nei giorni scorsi, il bilancio predisposto dall’esecutivo. A tal proposito è intervenuto l'ex consigliere Francesco Guccini: «C'è, in giro, qualche tentativo di mistificare la realtà dei fatti. Se il commissario ha approvato questo bilancio (e non poteva fare altrimenti considerato che non ha nemmeno un collegio dei revisori) alcuni dicono che è merito di chi l’ha redatto. Interessante, ma bisognerebbe aspettare le variazioni per dirlo».

Guccini fa un elenco di ciò che non ha funzionato: «Perché farsi vanto di aver messo i soldi dell'Europeade, di fatto attingendo 500mila euro dal fondo unico, ovvero destinati a coprire le emergenze delle fasce più deboli? Oggi l'Europeade si farà e domani si dovrà lavorare per rivedere le priorità della città. Ricordare che dopo 9 anni avete destinato 300mila euro per studiare la situazione del Puc non è un vanto. Così come richiamare l'acquisto di una pineta quando le aree verdi di nostra competenza sono abbandonate».

«Con l'arrivo del commissario e l'approvazione del bilancio ha vinto la democrazia, mentre dall'altra parte ha perso Soddu e il suo intero gruppo - dice l’ex consigliere, Narcisio Guria - La bocciatura del bilancio per ben due volte è stata una mossa totalmente politica che di fatto boccia l'operato della giunta e guarda agli interessi della città».

