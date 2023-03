Bilancio approvato ma esplode la polemica in Consiglio 

Il Consiglio comunale di Perdaxius, ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio triennale. I voti favorevoli sono stati della sola maggioranza. «Il Comune ha in cassa 8 milioni di euro di cui 5, da spendere nel triennio per le opere pubbliche: illuminazione e sistemazione delle strade rurali, nuovi marciapiedi e altri cantieri. – spiega il sindaco Gianluigi Loru - Nel sociale sono stati stanziati circa 500 mila euro con progetti dedicati alle varie fasce: disabili, anziani e minori. Nel bilancio anche stanziamenti per le attività sportive. Preziosi i fondi arrivati dal Pnrr».

Progetti futuri da cui, per l’opposizione, mancherebbero dettagli fondamentali e infatti, dal gruppo “Insieme per Perdaxius”, Giacomo Santus e Pierpaolo Porcu, vanno all'attacco: «Nel piano triennale non sono stati inseriti alcuni interventi urgenti, nonostante siano disponibili i fondi di bilancio». Giacomo Santus contesta che «non c'è in programma alcun intervento nella struttura fatiscente, che ospita i volontari della protezione civile di Terraseo a Mitza Justa: dovremmo rendere onore a coloro che operano per la tutela delle persone e dell'ambiente».

L’elenco delle contestazioni è ancora lungo: «Non sono stati impegnati fondi per la realizzazione delle fognature in diverse frazioni, così come sono insufficienti le risorse destinate alla sistemazione di viabilità ed illuminazione, oltre alla sistemazione di tutte le strade. Inoltre il Comune non ha partecipato a un bando ministeriale a fondo perduto, scaduto il 28 febbraio, fortunatamente prorogato. È vero che il Comune sta ricevendo diversi finanziamenti con il Pnrr, come gli altri Comuni, ma questo non significa che si debba mettere meno impegno per gli altri bandi. Speriamo che non vengano persi i finanziamenti del ministero della Transizione Ecologica, utili per l'efficientamento energetico e rinnovabile delle strutture pubbliche».

Loru precisa che «I fondi per strade e illuminazione sono stati stanziati, la questione delle fogne non si può risolvere per ora, poiché sarebbe necessario un altro depuratore che allo stato attuale non può essere realizzato. Quanto alle altre critiche, ad esempio, abbiamo già iniziato a sistemare strade e diversi marciapiedi, come nella frazione di Pesus».