Bilancio approvato, ecco il primo atto del commissario 

Sono bastate meno di 48 ore al commissario straordinario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, nominato mercoledì dalla Regione, per approvare il bilancio di previsione che ridà gambe alla città. Il via libera ieri pomeriggio, con il bilancio che chiude in pareggio. Ora, l’amministrazione pubblica ha il documento contabile per proseguire con più facilità ogni tipo di attività, e non andare in gestione straordinaria con le spese. Un documento con venti allegati, centinaia e centinaia di pagine che di fatto è lo stesso adottato dalla Giunta comunale il 22 marzo mentre il Consiglio in un mese di braccio di ferro e quattro sedute consecutive non è riuscito ad approvare, sancendo l’apice di una crisi politica che partiva da lontano dopo lo strappo tra l’ex sindaco Andrea Soddu e il suo alleato Sebastian Cocco di Italia in Comune, e costata la caduta al primo cittadino. Fatale nella crisi l’alleanza tra Italia in Comune e le forze in Consiglio che nel 2020 facevano parte della coalizione e si sono sentite schiacciate dall’egemonia del gruppo del sindaco, a cui si sono unite le altre componenti di centrosinistra che si erano presentate unite alle scorse regionali nell’alleanza del Campo largo.

