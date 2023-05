Bilancio, alta tensione in Aula 

Poi l’affondo sul mercato civico: «La grande priorità che si voleva dare al progetto di rifacimento del mercato di via Mazzini è liquidata in due righe nel Dup», ha dichiarato Carla della Volpe (Oristano Più). Critiche anche per i ritardi nella nomina del direttore della Fondazione Oristano.

«Un elenco di numeri a casaccio senza una strategia di sviluppo - ha tuonato il consigliere di Oristano Più, Umberto Marcoli - le risorse sono utilizzate in modo incoerente e poco trasparente». Al sindaco si è rivolto Giuseppe Obinu (Pd): «Avete dilapidato il 20% del tempo a vostra disposizione. Se la città deve pensare alla prospettiva che l’aspetta, forse è meglio che si dimetta». Servizi sociali, ambiente e attività produttive i settori più carenti per il centrosinistra. «Il dormitorio è chiuso, non è stato risolto il problema della comunità rom, la città è sporca», hanno ribadito.

La maratona continua. In Consiglio comunale si è aperta la discussione sui 96 emendamenti al Bilancio 2023-2025. Dei trentacinque esaminati mercoledì, nessuno ha superato lo scoglio della maggioranza. In apertura la discussione generale: unico intervento per la maggioranza, quello del presidente della commissione Bilancio, Gigi Mureddu (Forza Italia). «Abbiamo dedicato molta attenzione al fabbisogno del personale - ha detto - all’amministrazione mancano 37 unità. Quest’anno verranno assunti almeno 18 dipendenti». Ma sul documento finanziario la bocciatura della minoranza è sonora.

La bocciatura

La mancanza

«La coperta è corta»

«La coperta è corta - aveva ammesso Massimiliano Sanna nella relazione sul Bilancio di 172 milioni di euro - Rispetto al 2022 la differenza di spesa è di circa 5 milioni e mezzo in più. La maggiorazione è stata coperta con l’aumento delle entrate tributarie grazie alla lotta all’evasione e all’ampliamento della base imponibile della Tari, ai contributi della Regione e alle entrate extra tributarie». Agli assessori il compito di entrare nel dettaglio dei singoli settori.

Sport

Il nodo da sciogliere riguarda la gestione degli impianti. «La riqualificazione del campo Coni sarà completata a breve grazie a un contributo di 450mila euro - ha ribadito Antonio Franceschi - vogliamo porre rimedio alla chiusura della curva al campo Tharros, mentre a giorni inizieranno i lavori di rifacimento del tetto del Palatharros».

Lavori pubblici

«L’attività di progettazione è stata condizionata dai tempi dettati dal Pnrr», ha detto Simone Prevete. Torregrande a parte, tra gli interventi più importanti ha ricordato la riqualificazione dell’edilizia residenziale in via Alghero, la messa in sicurezza nelle scuole e la riorganizzazione dei servizi cimiteriali.

Cultura

Apertura del Foro Boario, creazione di un polo culturale all’Hospitalis Sancti Antoni e abbattimento delle barriere architettoniche all’Antiquarium sono alcune delle direttrici su cui si muove Luca Faedda, «e vorremmo rendere fruibile il nuovo Palasport anche per gli spettacoli».

Attività produttive

«Il Distretto rurale rappresenta una opportunità per le imprese e il territorio unitamente all’Ilab», ha evidenziato Rossana Fozzi. Tra gli obiettivi la realizzazione di un ecomuseo della ceramica e sostegni delle imprese.

Ambiente

Attenzione al decoro e la nascita di nuove aree verdi sono i punti su cui si è soffermata Maria Bonaria Zedda, ricordando gli interventi di riqualificazione in città e nelle frazioni. «Abbiamo espresso - ha aggiunto - la volontà di aderire al Parco delle terre dell’acqua dell’Oristanese».

Servizi sociali

«Il progetto più importante è sull’educativa di strada con 700mila euro», ha riferito Carmen Murru. Altri interventi riguarderanno la riqualificazione degli immobili con finalità sociale e sostegno delle persone fragili.

