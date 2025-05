Bilancio Abbanoa, investimenti da record 

«Siamo fiduciosi: il nuovo corso di Abbanoa appare ispirato alla concretezza, alla risoluzione dei problemi», afferma il sindaco di Baunei, Stefano Monni. L’investitura non può passare sottotraccia, arriva da quel primo cittadino abbonato ai disservizi idrici. Ieri mattina a Nuoro, nella sede della Camera di commercio, si è svolta l’assemblea dei soci di Abbanoa che ha portato all’approvazione all’unanimità del bilancio, davanti alla governatrice Alessandra Todde. L’esercizio del 2024 è stato chiuso con un risultato positivo di 2,663 milioni di euro, in aumento del 54,48% rispetto al 2023; un valore della produzione di 342,566 milioni di euro (+6,88%); investimenti per 121,3 milioni di euro (+20,7%).

Nuovo corso

Il Cda guidato dal presidente Giuseppe Sardu, e dai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri, ha portato all’attenzione dell’assemblea degli azionisti (Regione e 342 Comuni soci) le confortanti novità. «È stato presentato un bilancio importante», dice la presidente della Regione, Alessandra Todde. «Segna un momento di svolta. Un bilancio che per la prima volta è stato approvato da tutti i soci. I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta, ma ciò che voglio sottolineare con forza è il cambio di visione avviato dal nuovo Consiglio di amministrazione, che ringrazio per il lavoro fin qui svolto». Todde puntualizza: «La Sardegna non arretrerà di un millimetro sulla difesa del carattere pubblico del servizio idrico. L’acqua è un bene comune e come tale va gestita: fuori da ogni ipotesi di privatizzazione, dentro una visione che metta al centro i cittadini e i territori».

Gli investimenti

Rispetto al 2023 gli investimenti hanno fatto registrare un aumento del 20,7%. Per Abbanoa si tratta di un record: il dato più alto fatto registrare dal 2006 a oggi. Intanto, per quanto riguarda perdite e disservizi, il presidente del gestore del servizio idrico Giuseppe Sardu assicura: «Stiamo accelerando sugli interventi, un po’ dappertutto, con tecniche innovative. Vogliamo mantenere il nostro obiettivo ambizioso: ridurre le perdite del 20%, nella zona di Nuoro, entro quest’anno. Poi, intendiamo mantenere l’acqua pubblica e in Sardegna».

