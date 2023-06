Bilancio a luglio, la minoranza: «Ritardo assurdo» 

Dovrebbe arrivare entro metà luglio il via libera al bilancio di esercizio 2022 della Fondazione Oristano. A oltre due mesi dal termine, che lo statuto della società in house che gestisce i beni culturali fissa al 30 aprile, la documentazione è stata inoltrata al revisore Remigio Sequi. Un ritardo che il presidente Francesco Deriu riconduce alla disparità temporale tra la concessione dei contributi e la loro effettiva liquidazione, ma sul quale il giudizio del capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna, è severo. «Sulla Fondazione non è la prima volta che poniamo la questione relativa ai ritardi sull’approvazione di bilanci e rendiconti - dichiara - In Consiglio siamo stati costretti a dibattere su documenti contabili non approvati formalmente dagli organi statutari o certificati».

Lo scorso anno il via libera, accompagnato da una scia di malumori in maggioranza soprattutto tra gli esponenti di Sardegna 20Venti, era arrivato a ottobre assieme all’ammonizione del revisore sul “rischio di liquidità”. Un ritardo «ingiustificato e ingiustificabile» lo definisce Sanna, che critica anche la mancata predisposizione del bando per la selezione del nuovo direttore. Da gennaio, dopo le dimissioni, Francesco Obinu ricopre l’incarico di direttore facente funzioni. All’approvazione del bilancio è legata anche la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione: il Psd’Az, che nella ripartizione degli incarichi di sottogoverno ha ottenuto presidenza e due componenti nel Cda della Fondazione, ha già indicato al sindaco i suoi nomi. ( m.g. )

