Bilancio, 9 milioni per le fasce deboli 

Politiche sociali, lavori pubblici e ambiente. Il via libera al bilancio di previsione da 50 milioni di euro – approvato dal Consiglio comunale martedì sera – scopre le carte della Giunta. E rivela che una parte rilevante della manovra, circa 9 milioni, riguarda investimenti diretti verso le fasce deboli e i soggetti più fragili.

Politiche sociali

In particolare si aiuteranno le famiglie in difficoltà (per pagare affitti, utenze, asili nido e persino i funerali) ma anche ai disabili, chi soffre di patologie importanti e i minori. Qualche esempio? Dal Plus 21, ossia il servizio di assistenza domiciliare condiviso con altri sette Comuni dell’hinterland, ci sono a disposizione 270mila euro per l’inserimento in attività lavorative di pubblica utilità di cittadini che percepiscono sussidi economici.

Lavori pubblici

Cinque milioni stanziati invece per i lavori pubblici, tra cui 500mila euro destinati alla manutenzione e riqualificazione esterna delle scuole cittadine. Si continua a investire anche sulla manutenzione delle strade e dei marciapiedi (600mila euro, che si aggiungono al milione e mezzo già stanziato con l’avanzo dello scorso anno) e sugli alloggi Erp (240mila euro tra bilancio e avanzo già disposto, serviranno per la manutenzione delle facciate e degli appartamenti). E ancora: 850mila euro serviranno per la realizzazione del parco nell’ex cimitero (i lavori sono in corso), 500mila per l’ampliamento del camposanto di via Giulio Cesare con nuovi loculi, 1,4 milioni per la costruzione dell’ecocentro, 6,5 milioni per il settore ambiente. Cifre importanti anche per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico: 300mila euro per la pulizia di Riu Saliu e Riu Mortu e per risolvere le problematiche idrauliche dei canali tombati. Su cultura e turismo sono disponibili 90mila euro. Nel bilancio rientrano anche i soldi ricevuti da Stato e Regione.