Bilancio, 152 milioni Il Pd: «Troppe tasse» 

Conti in regola, il bilancio di previsione per il prossimo triennio è chiuso con poco più di 152 milioni. Approvato con i soli voti della maggioranza, il documento che traduce in numeri le scelte strategiche dell'amministrazione comunale investe sui grandi eventi, sui servizi alla persona, sull'ambiente e sulla sicurezza della città. «Il nostro bilancio tiene conto della crescita demografica costante della popolazione che aumenta di 500 residenti all'anno e non lascia indietro nessuno», ha detto l'assessore al Bilancio, Alessandro Fiorentino, che lo ha illustrato ieri in Consiglio comunale.A gonfiare le entrate nelle casse dell'ente, 61 milioni provenienti dagli incassi della tassa sui rifiuti, dell'imu e dell'imposta di soggiorno e 12 milioni dal canone unico patrimoniale. Tra le spese più consistenti previste, 36 milioni destinati ai servizi alla persona, quasi 24 per l'igiene urbana, 34 per l'ambiente e altrettanti per la sicurezza urbana.

La critica

Con sei milioni in più rispetto al precedente, per il Partito democratico, il bilancio preventivo è frutto di una sovratassazione. «Nel 2025, il Comune aveva previsto di investire 146 milioni, questi sei milioni in più sono stati incassati perché l'amministrazione comunale ha aumentato le tasse ai cittadini e agli imprenditori», ha detto la capogruppo del Pd, Ivana Russu. «Un aumento della tassazione a cui non corrisponde un incremento dei servizi per cui i cittadini pagano», ha aggiunto la consigliera dem, Maddalena Corda.

