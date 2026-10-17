Bilancetta vince al debutto da pro 

Quartu. Un debutto tra i pro fulmineo. Al peso piuma oristanese Alessio Bilancetta sono bastati 1’40” per mettere k.o. Samule Wipler nella riunione pugilistica allestita da bazooka Events alla Ferrini di Quartu. La “Sfinge” ha subito scacciato l'emozione dell’esordio con un preciso e potente gancio sinistro al mento del ceco, costretto a gettare la spugna. «Mi aspettavo almeno le sei riprese. Festeggerò tornando subito in palestra, perché a dicembre mi aspetta una nuova sfida», le parole di Bilancetta. ( l.c. )

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