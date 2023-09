Biker e ArcheoCai, al lavoro due nuovi gruppi specialistici  

Il Cai di Nuoro riprende zaino e scarponi dopo la pausa estiva. Ha nuovi soci e amplia le attività. Lo annuncia il presidente Tonino Ladu dopo la prima escursione della stagione tra i boschi di Olzai e Ollolai. In programma due nuovi gruppi specialistici: i biker per il ciclo escursionismo e ArcheoCai per la valorizzazione dei siti archeologici. Avranno, secondo le direttive del Club alpino, regolamenti appositi e responsabili che ne delineeranno le linee di azione in tutta l’area del centro Sardegna. Cicloescursionismo, come ha sottolineato il presidente regionale Matteo Marteddu, farà riferimento alle norme regionali che regolano la rete escursionistica di Sardegna.

