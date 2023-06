Bike sharing, il noleggio prende piede 

Il servizio di bike sharing della Città Metropolitana, denominato “Bikemet”, è attivo anche a Monserrato da ottobre. Se inizialmente il noleggio della bicicletta stentava a decollare, negli ultimi due mesi invece la tendenza si è invertita e la media giornaliera delle due ruote che vengono prelevate dagli utenti è di circa quattro per ciascuna delle due stazioni in città: quella tra via San Lorenzo e via Carbonara (vicino al Comune), dove ci sono nove postazioni, e quella di via Caracalla, in prossimità di via degli Astri, dove sono undici. In entrambe c’è anche una postazione per la bicicletta elettrica.

Chi sceglie il servizio

Ovviamente non si può sapere chi sono coloro che ne usufruiscono: se si tratta più che altro di semplici cittadini oppure studenti o, ancora, turisti. Secondo Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, la Federazione ambiente e bicicletta, che promuove l’uso della bici in tutta l’area metropolitana, «i ciclisti e gli utenti di Monserrato hanno le loro biciclette, il sistema deve essere quindi rivolto maggiormente agli esterni e ai turisti». Per “esterni”, Scanu intende «gli studenti universitari italiani e stranieri». Anche se le bici vengono prelevate più o meno quotidianamente, forse potrebbe andare meglio, fa intendere tra le righe il presidente di Fiab Cagliari: «Non credo in un grande utilizzo fino a quando questo servizio, seppure è importante che ci sia, non sarà raccordato a un sistema ciclabile metropolitano di piste e servizi adeguati». C’è comunione d’intenti tra il Comune e Fiab Cagliari sulla necessità di dotare la città dell’hinterland di percorsi ciclopedonali ben definiti che la colleghino con i punti nevralgici, tra i quali la cittadella universitaria e l’osservatorio astronomico. E per questo c’è l’impegno dell’amministrazione monserratina a reperire i finanziamenti necessari. Il sindaco Tomaso Locci e Virgilio Scanu, a marzo hanno avuto un’interlocuzione «molto costruttiva».

Svago e risparmio

Alessandra Perra, che ha preso in affitto un appartamento a Monserrato da Cagliari, dice di usufruire del bike sharing almeno una volta a settimana: «Non posso permettermi di acquistare una bici, e così la noleggio per farmi una passeggiata la domenica: uso le piste ciclabili, ma penso si potrebbe fare di più per collegarle meglio». Mattia Sestini, invece, la noleggia per andare al lavoro a Selargius: «Lascio a casa l’auto e quindi sto risparmiando i soldi della benzina. Però ci sono ancora troppe macchine in giro, si dovrebbe fare una campagna di sensibilizzazione più incisiva perché la gente capisca che una città è più vivibile se ci si muove con mezzi alternativi».

