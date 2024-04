Bike sharing flop, il futuro è elettrico  

In vista della stagione turistica c’è da sciogliere il nodo sulla mobilità sostenibile. Otto anni dopo l’inaugurazione, il bike sharing, che avrebbe dovuto diffondere un nuovo modello di trasporto, è paralizzato e i numeri raccontano di un flop con 16 biciclette, fra le piazze Fra Locci e Porto Frailis, parcheggiate in magazzino. Sono lì da qualche anno, nel dimenticatoio più totale. Per l’amministrazione di Marcello Ladu, in carica dalla scorsa primavera, c’è un obiettivo da raggiungere, come emerge dal Piano integrato di attività e di organizzazione: potenziare il sistema di mobilità sostenibile basata sull’intercambiabilità dei mezzi di trasporto e sull’utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale che consentano gli spostamenti nell’ambito urbano e lungo il litorale in modo confortevole e green. Entro dicembre, la maggioranza ha annunciato l’attivazione del servizio di noleggio di monopattini e bike elettrici. L’ambizioso progetto di bike sharing, che risale a oltre dieci anni fa, è rimasto tale solo sulla carta. Due postazioni con 8 colonnine per 16 bici pronte all’uso.

Fra il 20 maggio 2016 e il primo luglio dello stesso anno (quando il sistema era andato in tilt) il servizio aveva fruttato 286 euro. In media erano stati attivati 35 abbonamenti giornalieri al costo di 8 euro. Ma quello che in altre località a vocazione turistica è un servizio collaudato, da queste parti ha fatto acqua: oggi le biciclette sono finite in soffitta e i modelli ormai fuori tempo. Un’iniziativa flop con l’amministrazione che ora cerca il rilancio degli spostamenti sostenibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA