Bike festival, il parco si è vestito di mille colori  

Il parco di Monte Claro ieri è stato invaso da centinaia di persone per la Giornata per la custodia del creato e per il Bike Sardinia festival, l’evento finale della Settimana europea della mobilità sostenibile organizzato dalla Fiab.

I visitatori hanno avuto l'opportunità di visitare numerosi stand tematici dedicati alla bicicletta, scoprendo le ultime novità nel settore, partecipando a workshop interattivi e apprezzando le esposizioni artistiche legate al mondo delle due ruote. I visitatori hanno potuto approfondire la conoscenza sulla manutenzione delle biciclette, su come pianificare itinerari ciclabili sicuri e sostenibili, e su come integrare la bicicletta nella propria vita quotidiana.

I bambini e le famiglie hanno goduto anche delle spettacolari acrobazie in bicicletta di Spider Bike, i più giovani si sono divertiti con giochi dedicati, e tutti hanno apprezzato l'atmosfera festosa e l'entusiasmo che pervadeva l'intero parco in questa bellissima e ventosa domenica.

Tra i momenti rilevanti della giornata le pedalate in giro per la città e l'incontro con lo sportivo Corrado Sorrentino, testimonial dell'evento, che ha ispirato i partecipanti con la sua passione per la bicicletta e lo sport.

La giornata del creato ha coinvolto invece la Chiesa cattolica diocesana, quella cristiana avventista del settimo giorno, quella evangelica battista, e le Chiese greco-ortodossa e ortodossa rumena. Ci sono stati incontri sui cambiamenti climatici e sulle Chiese Cristiane e la salvaguardia del Creato.

