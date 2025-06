Biglietto unico per navetta e musei 

Una card turistica per muoversi (con la navetta) fra le spiagge di Villasimius, visitare i musei, acquistare a prezzi scontati e accedere (per una volta) a piedi nella spiaggia di Punta Molentis.

Sarà messa a disposizione per la prima volta quest’anno dalla società in house Villasimius Srl (in collaborazione col Comune) al costo di quaranta euro, avrà una validità di una settimana e sarà riservata a chi soggiorna almeno sette notti consecutive e arriva senza auto.

Sostenibilità

«Uno degli obiettivi - spiega il sindaco Gianluca Dessì – è proprio quello di favorire un turismo più sostenibile visto il grande traffico estivo. Per il momento si tratta di un esperimento, lo testiamo e vediamo se trova il gradimento dei visitatori. L’auspicio è che diventi una carta servizi importante, un motivo in più per far sì che un turista scelga di trascorrere le vacanze a Villasimius».

La Tourist Card include 28 corse con la navetta, un biglietto unico per l’accesso ai due musei comunali (Casa Todde e il museo archeologico) e alla Fortezza Vecchia, un gadget e un accesso pedonale gratuito a Punta Molentis (trasporto a carico dell’utente). E poi sconti con esercenti convenzionati e uno sconto del dieci per cento sul rinnovo della Card per l’anno successivo.

L’incentivo

«Promuovere la mobilità sostenibile – aggiunge Michele Cireddu, consigliere comunale con delega alla Cultura – e incentivare i soggiorni medio-lunghi sono un obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni». Cireddu aggiunge anche che «tutte le iniziative necessiterebbero però di una comunicazione più efficace e capillare per raggiungere i turisti e gli operatori del settore» e dunque «è fondamentale muoversi con anticipo, pianificando sia da ora la prossima stagione estiva».

Una card, insomma, che entrerà a regime non prima del 2026 ma che già trova il gradimento degli operatori. «Ancora non la conosco – spiega il presidente del Consorzio turistico Sergio Ghiani, facendo capire che la comunicazione in questa fase è un po’ carente – ma posso comunque dire che qualsiasi iniziativa che incentiva il turista a muoversi a piedi o con la navetta è ottima».

Il dibattito

Dello stesso avviso Livio Carboni, capogruppo di minoranza in Consiglio e titolare di un'agenzia vacanze: «Un’iniziativa buona se fatta da un ente pubblico – sottolinea – anche se gli effetti si vedranno dalla prossima estate. Ma è importante partire e lanciare il messaggio, e cioè venite in aereo, senza auto, e vi godrete Villasimius ancora di più grazie alla carta dei servizi».

Per il rilascio della Tourist Card (acquistabile nei punti vendita, non a bordo dei bus navetta) la società in house si riserva di verificare se il visitatore – oltre ad avere prenotato un soggiorno minimo di sette giorni consecutivi – è arrivato senza veicolo personale.

