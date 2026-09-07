«Biglietto unico per Arst e bus privati» 

Un biglietto unico per il trasporto locale da utilizzare sia nei mezzi dell’Arst sia in quelli di operatori privati. Lo sollecita il Comitato dei pendolari di Dolianova in una nota inviata all’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ai vertici di Ctm e Arst e al sindaco di Dolianova, Ivan Piras.

Alla base della richiesta, le difficoltà dei pendolari del Parteolla di arrivare in orario sul posto di lavoro. «C’è un servizio efficiente, gestito dalla ditta Dedoni, di cui usufruiscono attualmente i lavoratori che si recano a Macchiareddu», afferma la portavoce del Comitato, Elisabetta Caredda, «chiediamo che possa essere esteso a tutti i pendolari con la possibilità di utilizzare su quei pullman biglietti e abbonamenti dell’Arst. Che difficoltà ci sono? Il costo dei ticket è lo stesso».

Secondo il Comitato basterebbe questo per risolvere diversi problemi. «L’attuale corsa dell’Arst delle 6,40 del mattino arriva alle 7,15 alla fermata Ctm di Monserrato. Ciò significa essere a Cagliari dopo le 8 con il rischio di fare tardi al lavoro». Da qui la richiesta di accesso libero alle corse della ditta Dedoni delle 4,40 e delle 6,28 del mattino.

Richiesta che trova il sostegno del sindaco Ivan Piras: «Che ci sia l’esigenza di un intervento per potenziare le linee di trasporto è sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo già avviato un confronto con l’Arst su diverse questioni, non solo per i collegamenti su gomma. Contiamo di arrivare a una soluzione in tempi rapidi».

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