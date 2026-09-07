SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Dolianova.
08 settembre 2026 alle 00:37

«Biglietto unico per Arst e bus privati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un biglietto unico per il trasporto locale da utilizzare sia nei mezzi dell’Arst sia in quelli di operatori privati. Lo sollecita il Comitato dei pendolari di Dolianova in una nota inviata all’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ai vertici di Ctm e Arst e al sindaco di Dolianova, Ivan Piras.

Alla base della richiesta, le difficoltà dei pendolari del Parteolla di arrivare in orario sul posto di lavoro. «C’è un servizio efficiente, gestito dalla ditta Dedoni, di cui usufruiscono attualmente i lavoratori che si recano a Macchiareddu», afferma la portavoce del Comitato, Elisabetta Caredda, «chiediamo che possa essere esteso a tutti i pendolari con la possibilità di utilizzare su quei pullman biglietti e abbonamenti dell’Arst. Che difficoltà ci sono? Il costo dei ticket è lo stesso».

Secondo il Comitato basterebbe questo per risolvere diversi problemi. «L’attuale corsa dell’Arst delle 6,40 del mattino arriva alle 7,15 alla fermata Ctm di Monserrato. Ciò significa essere a Cagliari dopo le 8 con il rischio di fare tardi al lavoro». Da qui la richiesta di accesso libero alle corse della ditta Dedoni delle 4,40 e delle 6,28 del mattino.

Richiesta che trova il sostegno del sindaco Ivan Piras: «Che ci sia l’esigenza di un intervento per potenziare le linee di trasporto è sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo già avviato un confronto con l’Arst su diverse questioni, non solo per i collegamenti su gomma. Contiamo di arrivare a una soluzione in tempi rapidi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La prima di Maldini vale 3 punti

Decisiva la rete di testa alla mezz’ora. Infortunio per Felici 
Regione

Statutaria, il nodo della legge elettorale

Nella riforma nessun riferimento al sistema di voto. Servirà un emendamento 
Roberto Murgia
Il funerale

«Filippo e Gabriele sempre con noi»

Il dolore dei genitori: speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi 
Sara Marci
Rischio elezioni

Il Campo largo: pronti al voto anticipato

Da Conte e Bonelli monito agli alleati: «Prima la proposta per il Paese» 
Firenze

Lorena lanciata nel vuoto ancora viva

Primi risultati dell’autopsia. Il padre alle donne: denunciate subito 