Biglietti, selezioni, divieti: la Sartiglia entra nel vivo  

Il “click day” scatta mercoledì alle 10. Sciolto il dubbio delle tribune in va Mazzini, la Fondazione Oristano può dare il via alla vendita dei biglietti per la Sartiglia del 2 e 4 marzo.

Vendita

Solo online nella prima fase: per accaparrarsi un posto a sedere lungo i percorsi sarà necessario collegarsi alla piattaforma Tick@, che non sarà più accessibile nelle 24 ore precedenti la manifestazione. Quelli cartacei, al botteghino di via Eleonora, saranno disponibili da lunedì 24. La novità dei seggiolini con schienale costerà cara anche a chi si accomoderà per assistere alle pariglie, con prezzi che vanno da 30 a 40 euro.

In pista

Sarà un’edizione di giostra senza limite d’età; nei prossimi giorni il regolamento che consente di stare in sella anche agli over 65 (e ha già ottenuto il parere favorevole di Comitato Sartiglia, gremi e associazione cavalieri) sarà portato all’esame del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l’approvazione.

Selezioni blindate

Oggi, intanto, blindatissime selezioni sulla pista di Cort’e Baccas, dove 30 dei 40 terzetti iscritti alla giostra si contendono un posto privilegiato nel corteo che sarà guidato domenica da Diego Pinna, per il gremio dei Contadini, e martedì da Tore Aru, per i Falegnami. Nessun’esclusione, ma solo un miglior posizionamento in sfilata che significa la certezza di esibirsi sulla pista di via Mazzini con una maggiore visibilità. L’accesso al pubblico è vietato per motivi di sicurezza. I vigili urbani di Santa Giusta hanno disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dal passaggio a livello della borgata fino agli ingressi della pista e in tutte le vie limitrofe.

Divieti

Intanto fervono i preparativi (con qualche inevitabile disagio): da domani, per consentire l’allestimento del percorso, saranno attivi il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione dei veicoli, e il divieto di transito nei casi di necessità di piazza Papa Giovanni Paolo II e via Duomo. Nella stessa area sarà sospeso, fino a cessate esigenze, il servizio dei parcheggi a pagamento.

