Biglietti scontati per i traghetti: arrivano i mini abbonamenti 

Per raggiungere Carloforte, da Portovesme e da Calasetta, i passeggeri non residenti hanno a disposizione un nuovo strumento che consentirà di risparmiare sulle tariffe di trasporto per passeggeri e mezzi.

Una misura introdotta con nuovo affidamento emergenziale che si è perfezionato nelle scorse settimane per sopperire ai tre bandi regionali andati deserti. «Su richiesta dell’amministrazione comunale, il contratto di servizio include un nuovo strumento agevolativo tariffario - si legge in un comunicato del sindaco Stefano Rombi e dell’assessore ai Trasporti Gianluigi Penco - per la categoria dei “non residenti”. Si tratta del carnet di mini abbonamento nominativo da 10 coppie di corse andata e ritorno, con validità annuale dalla data di emissione».

I carnet sono disponibili con tariffe base e tariffe week end, consente un risparmio sulle tariffe piene, ad esempio anche per quei periodi dell’anno che non sono coperti dagli sconti legati ai fondi regionali per le isole minori.

«La scontistica si aggira, mediamente, sul 35 per cento rispetto alla tariffazione base ordinaria - si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale - vale la pena sottolineare che, su indicazione dell’amministrazione comunale, i carnet saranno esentati dal pagamento del contributo di sbarco».

