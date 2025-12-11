Biglietti riservati per il concerto di Ghali 

Un flop. Hanno declinato l’invito quasi tutte le attività produttive asseminesi che si occupano di ristorazione e pernottamenti, convocate ieri mattina nella sala riunioni del Municipio di Assemini per confrontarsi, insieme all’amministrazione comunale, su come organizzare l’accoglienza al super concertone con il rapper Ghaili previsto per il 28 dicembre nel campo di Santa Lucia.

Appuntamento alle 10, con i padroni di casa (l’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas e il vicesindaco Matteo Venturelli) alla porta per accogliere gli unici tre che si sono presentati: Alessandro Carboni, titolare di un bar, il mastro birraio Pino Dessì e Adriano Pinna, proprietario di due appartamenti in affitto breve.

Il flop

La nobile intenzione dell’assessorato alla Attività produttive prevedeva di coinvolgere imprenditori locali sia per farle lavorare in un contesto che ospiterà, come minimo, 5mila persone, sia per offrire ai partecipanti, asseminesi e non, servizi enogastronomici e di pernottamento vantaggiosi, di qualità e a due passi dall’area nella quale si terrà lo spettacolo. «Diversi hanno preferito chiamare telefonicamente per avere informazioni», ha precisato Murtas.

L’avviso

Intanto ieri sera è stato pubblicato in Albo pretorio l’avviso, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che stabilisce i requisiti per l’assegnazione degli 8 punti (4 per ogni lato del campo) di “food” (cibo) e “beverage” (bevande) che saranno dislocati all’interno dell’area dello stadio. A parità di requisiti verrà data priorità all’attività con più anzianità. I chioschi dovranno rispettare determinati caratteristiche tecniche e prescrizioni: in particolare occupare uno spazio di massimo 25 metri quadri, possedere un gruppo elettrogeno certificato e distribuire cibo cucinato precedentemente, considerato che non potranno essere utilizzate fiamme libere e bombole. Per questioni di sicurezza non saranno allestiti punti “food” all’esterno.

Altre disposizioni

E infine, per ristoranti, pub e pizzerie verrà richiesto di prevedere un menù con specialità gastronomiche locali. In caso di adesione verranno destinati loro alcuni biglietti da abbinare al “pasto tipico”. Stessa cosa per B&B, hotel, appartamenti, per le quali verranno messi a disposizione 5 biglietti da assegnare ai loro clienti: «I biglietti totali a disposizione per le prime 100 attività che aderiranno alla proposta saranno 500». L’elenco delle attività partner dell’iniziativa sarà inserito dal Comune nel sito web istituzionale e sui canali social.

RIPRODUZIONE RISERVATA