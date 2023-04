Biglietti, la beffa dell’Iva fa lievitare il conto per i sardi 

Ma questa volta dietro il decreto del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha inserito una piccola-grande novità, che ha un ruolo non secondario nell’impennata dei costi. Mentre in passato gli uffici del Governo hanno sempre calcolato le tariffe includendo anche l’Iva, questa volta l’imposta sul valore aggiunto è «esclusa». Dunque le compagnie sono autorizzate a sommare alle nuove tariffe anche un altro 10% di imposta sul valore aggiunto.

Da fine marzo sono in vigore i nuovi prezzi stabiliti dal ministero dei Trasporti, che all’inizio di ogni stagione aeronautica aggiorna i listini dei collegamenti in regime di continuità territoriale. Le differenze sono nette, e arrivano dopo quasi un anno di rincari in tutti i settori. «La variazione riferita al tasso di inflazione», si legge nel decreto «è pari a + 8,1% rispetto al 2021», mentre «la media delle quotazioni mensili del jet fuel» relative «al 2° semestre 2022 è variata del + 24,24 %, rispetto alla media del 1° semestre».

Otto euro in più a biglietto, sedici nel caso di un volo andata e ritorno. L’inflazione e il caro carburanti colpiscono anche le tariffe agevolate per i passeggeri residenti in Sardegna. Ma non solo. A contribuire all’impennata dei prezzi, da una settimana a questa parte, è pure l’Iva.

Le variazioni

I metodi

Solo che non tutte le compagnie si comportano allo stesso modo. Così è possibile che ci siano differenze di diversi euro tra un biglietto e l’altro.

Ita Airways, ad esempio, calcola il prezzo del biglietto alla vecchia maniera: somma alla tariffa stabilita per decreto tutte le altre voci aggiuntive destinate agli aeroporti, che variano da città a città. L’aeroporto in cui si pagano meno imposte è Alghero, con 16,48 euro per ogni biglietto (ma presto ci sarà un aggiornamento tariffario), seguito da Cagliari (17,22), Olbia (22,59), Linate (27,70) e Fiumicino (33,53). In questa voce è compresa l’addizionale comunale (6,5 euro), il contributo per il controllo dei bagagli ai Raggi X o per l’assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta, più una quota destinata alle società di gestione aeroportuale. Su tutte questo parziale, poi, si è sempre aggiunta l’Iva, che aveva (e continua ad avere) le sembianze di una tassa sulla tassa. Il 10% (questa l’aliquota per i biglietti aerei) ha sempre inciso, dunque, tra 1,6 e 3,3 euro. E Ita Airways continua a seguire questa filosofia.

Le differenze

AeroItalia e Volotea invece sommano l’Iva alla tariffa di volo stabilita dal Ministero. Che vale 45,74 euro per i collegamenti con Roma e 54,80 euro per quelli con Milano. Il conto sale quindi a 50,31 euro e 60,28 euro. Otto euro in più rispetto ai massimi stabiliti per la stagione aeronautica precedente. Ma c’è di più. Perché le due compagnie (AeroItalia lo precisa al momento dell’acquisto, Volotea no) aggiungono l’Iva una seconda volta, anche alle tasse d’imbarco, rosicchiando ai passeggeri un altro paio d’euro. Così si arriva a pagare fino a 88 euro per un volo Milano-Olbia, sola andata.

