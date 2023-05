Biglietti del bus da 12 corse difettosi: proteste 

La signora Irina mostra il titolo di viaggio all’edicolante: «Ho comprato questo biglietto del Ctm da 12 corse», cartaceo, «ma l’inchiostro della pubblicità stampata sul retro impedisce di obliterarlo per tutte e dodici le corse. Con questo ne ho potuto fare soltanto otto, una è stata “timbrata” a penna». Il problema lo ribadisce Pietro Cella, avvocato: «Non si riesce sempre a timbrare tutte le corse». Che cosa succede? Tutti i biglietti cartacei del Ctm hanno sul retro la pubblicità dell’app dell’azienda (Busfinder): per quelli da una corsa, il problema non si pone. Ma per gli altri, da 12 corse, secondo alcuni utenti, la pubblicità copre lo spazio riservato alle obliterazioni.

«I biglietti da 12 corse cartacei con la banda magnetica in vendita presso gli esercenti convenzionati, con la pubblicità di Busfinder, sono validi e funzionanti. Eventuali problemi di validazione sono dovuti ad alcune validatrici di vecchia generazione che sono in fase di dismissione», spiega il Ctm. Che aggiunge: «L’azienda consiglia a tutti coloro che trovano difficoltà nella validazione del titolo cartaceo da 12 corse di rivolgersi al Ctm point di viale Trieste 151 per la verifica e sostituzione in caso di malfunzionamento». Entro l’anno Ctm sostituirà tutte le obliteratrici con la stampa a inchiostro con quelle che utilizzano la tecnologia contactless e titoli di viaggio con card ricaricabili. ( ma. mad. )

