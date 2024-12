Biglietti con sovrapprezzo, la Regione alle compagnie: «Rispettate il contratto» 

Le prime notifiche sono arrivate nei giorni scorsi: la Regione ha chiesto formalmente alle compagnie aeree – in particolare Aeroitalia – di rispettare le regole d’ingaggio della continuità territoriale e le promesse fatte durante la gara d’appalto, poi cristallizzate nella convenzione firmata due mesi fa poco prima dell’avvio del servizio. Insomma, il periodo di rodaggio è finito, l’assessorato ora fa la voce grossa. I controlli nei confronti delle compagnie impegnate sui collegamenti tra gli scali dell’Isola e quelli di Roma e Milano (oltre a Aeroitalia anche Ita Airways e Volotea) sono stati intensificati anche sulla base delle tante segnalazioni arrivate nelle scorse settimane.

I nodi

Dai problemi legati all’accettazione dei documenti diversi dalla carta d’identità alle autocertificazioni per i lavoratori, fino alle difficoltà nel cambio dei biglietti. «I passeggeri devono essere autorizzati a fruire delle tariffe per residenti o lavoratori mediante semplice autocertificazione dei rispettivi status», fa sapere la Regione, che aggiunge: «I vettori devono consentire la distribuzione dei biglietti e i cambi di prenotazione anche con i sistemi specifici delle reti in uso alle agenzie, mantenendo attivo il call center dedicato durante l’intero orario di attività dei voli, sette giorni su sette».

C’è poi il nodo della tariffa riservata ai disabili: Aeroitalia nel contratto si era impegnata ad offrire uno sconto (esteso anche ad eventuali accompagnatori) del 10% rispetto a quella dedicata ai residenti. L’assessorato ha sollecitato l’applicazione di questa condizione: «È importante sottolineare che gli impegni sottoscritti in sede di offerta sono a tutti gli effetti obbligatori dopo l’aggiudicazione del collegamento».

Le richieste

In generale, spiega la Regione, «è stata richiesta alle compagnie una maggiore trasparenza nell’indicare, su siti e app di prenotazione, le categorie dei beneficiari della tariffa agevolata». Anche perché in caso di distrazione sovrapprezzi e penali sono sempre dietro l’angolo.

«La tutela del diritto alla mobilità è una nostra priorità assoluta», spuiega l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. «In questi giorni, siamo in contatto quotidiano con i vettori per notificare prontamente eventuali disfunzioni e assicurarci che siano risolte in modo tempestivo. Le compagnie devono rispettare pienamente quanto prescritto dal decreto ministeriale che regola l’onere di pubblico servizio, e noi vigiliamo con fermezza affinché ciò accada. In queste settimane abbiamo inviato ai vettori precise note formali con invito ad adempiere su singoli aspetti da modificare o implementare. Non tollereremo disservizi che mettano a rischio la mobilità di cittadini e imprese». L’assessora invita i cittadini «a continuare a segnalare eventuali criticità. Ogni contributo è prezioso per rendere il servizio più efficiente e aderente alle aspettative di chi viaggia».

La frecciata

Il nuovo focus sulla continuità dà lo spunto a Ugo Cappellacci per un altro attacco sul sfronte dei trasporti aerei: «Dopo mesi di strenua difesa della continuità “5 stelle”, la presidente Todde si arrende all’evidenza dei fatti e alla dura realtà vissuta dai sardi che prendono l’aereo e fanno i conti con sovraprezzi, call center, app e sito web non adeguati al servizio richiesto», dice il deputato di Forza Italia. «Insomma», conclude il parlamentare, «si è accorta che le nostre segnalazioni erano fondate e non sterili polemiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA