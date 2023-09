Bigio, una vita intera trascorsa in canile 

Ha trascorso tutta la vita in un canile e non ha mai conosciuto l’affetto di una famiglia o il calore di una casa. Bigio (nella foto in basso a sinistra) è un cane di otto anni, dolcissimo e davvero affettuoso. Le volontarie che se ne occupano sperano di poter trovare qualcuno che possa finalmente farlo uscire dal box. Per informazioni chiamare il 3471090604.

Nella foto in alto a sinistra, invece, c’è una femmina trovata qualche giorno fa mentre vagava all’ingresso di Cagliari. È ben tenuta e sa camminare al guinzaglio, per questo le persone che l’hanno accolta pensano che si sia persa: cercano il proprietario o qualcuno che la adotti. Contatti al 3927228047. Anche la cagnolina nella foto in basso a destra è in attesa di una famiglia: è nata da un incrocio con un pitbull ed è molto affettuosa. Verrà affidata già vaccinata e solo a chi la vorrà tenere in famiglia perché non è adatta a fare la guardia. Informazioni al numero 3925920303.

Smarrito

Il cane nella foto in alto a destra è un lupo cecoslovacco che è stato smarrito alcune settimane fa a Uta. Si chiama Asso, ha due anni e quando è sparito indossava un collare di pelle. La sua famiglia lo cerca senza sosta ma finora senza alcun risultato. Chi lo avesse visto o avesse qualche informazione può chiamare il numero 3516201016.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

