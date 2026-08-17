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Tertenia.
18 agosto 2026 alle 00:08

Biginau Antigu, un viaggio nella memoria 

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Il 21 e 22 agosto il centro storico si trasforma in un museo a cielo aperto per l’edizione numero 21 della manifestazione Biginau Antigu, candidata al riconoscimento “Evento di qualità” dell’Unpli propone un viaggio nella memoria tra antichi mestieri, artigianato, enogastronomia, musica e cultura popolare. Per due giorni il centro storico si fermerà idealmente nel tempo, trasformandosi in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove il patrimonio materiale e immateriale della comunità sarà raccontato attraverso un percorso di 40 postazioni dedicate agli antichi mestieri, alle lavorazioni artigianali, ai prodotti della tradizione e alla cultura popolare. La mappa dell’edizione 2026 racconta un itinerario ancora più ricco con esposizioni, dimostrazioni e attività distribuite lungo tutto il percorso. Si va dalla lavorazione del legno alla pietra, dalla ceramica alla lana, dalla tosatura delle pecore alla ferratura del cavallo, dalla lavorazione del telaio alla produzione del pane e dei dolci tradizionali. Non mancheranno le produzioni agroalimentari per offrire ai visitatori un’esperienza di gusto, ma anche per raccontare il rapporto tra la comunità, la terra e il lavoro. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Tertenia con il sostegno di Comune e Fondazione di Sardegna.

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