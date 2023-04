Biggio, Pes e Usai: tre visioni di futuro  

I programmi elettorali delle forze politiche che scenderanno in campo in maggio sono in fase di elaborazione. In attesa dell’ufficialità, abbiamo chiesto in ordine alfabetico ai tre candidati a sindaco quali argomenti saranno in cima alla loro agenda politica.

Biggio

Fra le urgenze del programma elettorale del candidato di FdI Luigi Biggio compaiono la realizzazione del Piano urbanistico comunale, la restituzione della centralità della città nel territorio (con più servizi e una migliore sanità pubblica) e il “Piano delle campagne”: «Ovvero una decisa azione sulle strade rurali, incentivando le aziende agricole e il turismo derivante da un comparto a oggi trascurato. Il settore agroalimentare rappresenta una fetta importante della nostra economia e le sue potenzialità sono enormi ma è poco sfruttato. Tante aziende agricole sono svantaggiate dall’inagibilità dei percorsi: molti allevatori durante il periodo di siccità non possono nemmeno chiamare un’autobotte per l’approvvigionamento d’acqua. Intervenendo sulla riqualificazione delle strade rurali (esistono fondi regionali che al 70 per cento finiscono nel nuorese) si agevola chi vive o lavora in campagna e si mette in moto una tipologia di turismo, dai sentieri per il trekking all’apertura degli agriturismo».

Pes

Nell’elenco degli interventi da attuare, per il candidato della coalizione del progetto civico Giuseppe Pes sono sottolineate le iniziative volte alla valorizzazione della “città storica” e a una rete d’integrazione fra le chiese: «Promuoveremo il territorio. Tramite un’unione dei Comuni, Iglesias potrebbe rappresentare la Capitale della cultura mineraria. Attueremo un piano di marketing territoriale attraverso una rete degli stessi Comuni appartenenti alla Provincia; lavoreremo sulla formazione dei cittadini e dei commercianti. Potenzieremo i rapporti con il terzo settore e realizzeremo un centro diurno per gli anziani. Il programma dell’estate prevederà tanti artisti che possano esibirsi anche nelle periferie e nelle frazioni. Affronteremo i problemi della sanità in un contesto di tavoli regionali, perché non riguardano Iglesias o Carbonia ma tutto il territorio e occorre una forte sinergia fra le diverse realtà».