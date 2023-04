Biggio, Pes e Usai: sfida a tre nell’antica Villa di Chiesa 

L’ultimo a sciogliere le riserve è stato il sindaco uscente Mauro Usai. La sua ricandidatura era quasi data per scontata, ma è stata comunicata ufficialmente dopo quelle di Giuseppe Pes e Luigi Biggio. Il primo cittadino cerca il bis nel nome della continuità. Mauro Usai, 34 anni, guida una coalizione formata da sette liste. Tre i simboli di partito: Pd e Iglesias Futura che raggruppa Psi e Fortza Paris. «Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni, ma si tratta solo della punta di un icerberg - commenta – i grandi risultati nel settore turistico ci spingono a insistere. Ma le vere scommesse la città le giocherà sul fronte della tecnologia, della transizione energetica, sulla ridefinizione del piano Sulcis. Dobbiamo pensare ai prossimi quarant’anni, non ai prossimi cinque. Il mondo cambia rapidamente. Cambierà ancora e noi vogliamo essere protagonisti. Serve tanto impegno e io sono pronto. In caso di rielezione sarò ancora una volta sindaco a tempo pieno».

Ci sono tre candidati in corsa: Mauro Usai, Luigi Biggio e Giuseppe Pes. Con loro un esercito di 267 aspiranti consiglieri comunali che già da qualche settimana vanno a caccia di preferenze in città e nelle frazioni. Fino a ieri non ci sono stati grandi sussulti. Nessuna polemica. Insomma, una prima parte di campagna elettorale decisamente soft.

Toni bassi, fair play, nessuna polemica. Almeno fino a ieri a mezzogiorno, quando sono state presentate le liste in vista delle elezioni in programma il 28 e il 29 maggio. Oggi la campagna elettorale entra finalmente nel vivo.

Mauro Usai

Luigi Biggio

Luigi Biggio, imprenditore di 45 anni, invece corre con Fratelli d’Italia. Dopo una lunga esperienza in Consiglio (assessore con la Giunta Perseu, all’opposizione in quella uscente) ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco. «Ci presentiamo agli elettori – afferma - con un programma di proposte. Non ci interessa fare polemiche e cercare scontri inutili. La nostra campagna elettorale è iniziata nelle frazioni. Partiamo dalle periferie che hanno tante risorse ma devono fare i conti con la mancanza di servizi e una viabilità da rifare. La città non ha ancora un piano urbanistico. Nel nostro programma il Puc è una delle voci più importanti. Abbiamo ancora il piano regolatore degli anni Ottanta. Ma tra le altre cose punteremo molto sulle politiche sociali e sul sostegno alle famiglia. Sono temi a qui teniamo in modo particolare».

Giuseppe Pes

Giuseppe Pes, per tutti Beppe, è un cardiologo di 69 anni. In passato è stato assessore ai Servizi sociali nella Giunta guidata da Ginetto Perseu. Guida la coalizione “Progetto civico” con il sostegno di quattro liste. «In tanti mi hanno chiesto di candidarmi – spiega Pes – faccio il medico, parlo con le persone ogni giorno. Tra poco andrò in pensione e avrò tutto il tempo per dedicarmi alla città. Abbiamo tante idee, un programma ricco. Oltre ai temi dell’urbanistica, del turismo noi puntiamo a fare uscire Iglesias da questa situazione di isolamene rispetto al territorio. Vogliamo che la città riacquisti la sua centralità nel Sulcis Iglesiente e siamo certi che “Progetto Civico” sia in grado di dare risposte in questo senso. I nostri candidati rappresentano al meglio la città».La caccia al voto quest’anno è segnata anche dall’assenza di tre importanti personaggi che hanno animato la scena politica cittadina negli ultimi decenni. Mancheranno Giorgio Oppi, l’ex leader dell’Udc (morto il 26 luglio del 2022) protagonista di tantissime campagne elettorali, cosi come il compianto Vito Didaci (deceduto il 9 gennaio scorso), consigliere comunale di lungo corso e assessore nella Giunta Usai.

Non sarà della partita nemmeno Roberto Frongia (scomparso il 23 dicembre 2020), leader dei Riformatori, due volte assessore regionale.

