«Biggest, vogliamo ridare vita a un sogno» 

Tre ragazzi e un sogno che a Samassi, e non solo, in tanti condividono: vedere il Biggest tornare a vivere. Sara e Alice Tatti, con Mirko Diana, oggi anche i volti dell’associazione di promozione sociale Radio Samassi, hanno deciso di lanciare un appello per provare a riaccendere i riflettori su uno dei luoghi simbolo del territorio, chiuso da anni e finito più volte all’asta senza trovare acquirenti.

In mano ai vandali

L’idea nasce da un pensiero che, raccontano, li accompagna da tempo. «Da quando abbiamo iniziato il progetto di Radio Samassi ci siamo trovati spesso a dire: se solo ci fosse ancora il Biggest aperto. Vederlo oggi abbandonato e alla mercé dei vandali fa male». Per loro quel luogo non è soltanto una vecchia discoteca, ma uno spazio che per decenni ha rappresentato lavoro, aggregazione e intrattenimento per tutto il Medio Campidano. L’ultima asta, andata deserta nelle scorse settimane, è stata la spinta definitiva a tentare qualcosa di concreto. «Questa era già un’asta a metà del prezzo iniziale e la prossima sarà ancora più bassa. Se esiste un investitore interessato, forse questo è il momento giusto», spiegano.

Uno spazio vivo

La loro visione va oltre la semplice riapertura di un locale notturno. Immaginano i circa diecimila metri quadrati del complesso trasformati in uno spazio multifunzionale, aperto tutto l’anno: concerti, eventi culturali, serate musicali, attività sportive e spazi per le associazioni del territorio. «Vorremmo che diventasse un luogo vivo e accessibile, non per forza solo una discoteca. Ci sono anche tante realtà che cercano spazi, dalla banda all’Avis, fino al 118. E potrebbe tornare a creare lavoro per tanti giovani e attività del paese».

Progetto condiviso

Nel loro appello, inviato a giornali, radio, artisti, dj e possibili investitori, i tre ricordano cosa abbia rappresentato il Biggest per intere generazioni. Su quel palco, sottolineano, sono passati artisti di fama nazionale e internazionale, trasformando Samassi in un punto di riferimento musicale ben oltre i confini del paese. Anche il legame personale con quel luogo è forte. Mirko ci è cresciuto professionalmente fino a diventare dj del locale, Alice vi ha lavorato dietro al bancone, mentre Sara lo ha vissuto come cliente, ricordandolo come uno spazio sicuro e inclusivo. Oggi quella memoria comune si è trasformata in un progetto condiviso. «Quel posto ha dato dignità e opportunità a tantissime persone», raccontano ancora. «Ci piacerebbe che le nuove generazioni non conoscessero il Biggest solo attraverso i racconti, ma potessero viverlo davvero».

Una notte a ballare

L’appello corre anche sui social: il reel pubblicato da Radio Samassi ha raccolto migliaia di visualizzazioni e condivisioni, segno di quanto il tema tocchi ancora il territorio e chiunque abbia vissuto almeno una notte in quello che, per molti, resta un luogo simbolo della Sardegna. «Ci stiamo provando, pur sapendo che potrebbe anche non succedere mai», concludono. «Ma il nostro desiderio è questo: ridare vita a un sogno».

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