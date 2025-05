Biggest, cosa resta delle notti da ballare 

Come una capsula del tempo, tutto sembra essersi fermato al Biggest di Samassi. La console, le luci spente ma ancora appese, le bottiglie sugli scaffali e gli iconici divanetti. In questi giorni sta circolando online un video che mostra gli interni dell’ex discoteca, chiusa ormai da cinque anni: le immagini, condivise da un gruppo che pratica esplorazione urbana, restituiscono il racconto di un luogo sospeso tra polvere e silenzio ma con ancora ogni elemento al suo posto, come se gli ultimi clienti avessero appena lasciato il locale.

«Lì dal pomeriggio»

Inaugurato nel 1981, il Biggest è stato per decenni una delle discoteche più famose della Sardegna – e tra le più grandi in Europa – e ha ospitato tra le sue sale artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui una giovane Madonna nell'ottobre dell’83. Quella sera c’era anche Ignazio Garau, 57 anni, parcheggiatore e frequentatore del locale, che racconta: «Lei era giovanissima, non era ancora conosciuta e girava tranquilla per la discoteca». Per lui il Biggest è sempre stato un punto fermo: «Andavamo lì dalle due e mezza del pomeriggio, perché le ragazze avevano il coprifuoco e per le sette dovevano essere a casa. Guardavamo Disco Ring da uno schermo gigante, poi verso le tre e mezza iniziava la serata». La fama del locale attirava giovani da tutta la Sardegna. «Arrivavano pullman da Sassari, Olbia, Gonnesa. Era sempre pieno, non ti annoiavi mai». Vedere le immagini nel video, per Ignazio, non è stato semplice: «Ci siamo cresciuti lì dentro, vederlo così dà fastidio. Non sono riuscito a finire di guardarlo».

L’amore nato in pista

Nel corso degli anni la discoteca è cambiata: si è adattata alle mode, ma è sempre rimasta nel cuore di molti. Come in quello di Cristian Tatti, classe ‘73, che conserva un ricordo vivido del suo primo ingresso: «Avevo 16 anni. Il signor Fois regalava l’ingresso ai carristi dei carri vincitori del carnevale samassese. Noi arrivammo terzi e fu stupendo».

Il ricordo più caro, però, è sicuramente legato all’incontro che gli ha cambiato la vita: «È lì che ho conosciuto la mia compagna, era il 2001 ma sembra ieri”. Frammenti di un luogo che ha fatto la storia del paese. «Ricordo una volta in cui Jovanotti si esibiva: prima della serata lo trovammo a giocare a calcio nel piazzale. O le file interminabili, in inverno, vestiti solo con la camicia, a fermare le ragazze per entrare in coppia e non pagare il biglietto».

Oggi, guardare le immagini del locale in abbandono suscita emozioni forti. «È come vedere andar via un pezzetto di vita. Una tristezza immensa, perché lì dentro ci sono una marea di ricordi».

Orgoglio paesano

Ma l’impronta del Biggest ha segnato anche le generazioni successive, come quella di Nicola Carta, 30 anni, che dal 2012 fino alla chiusura della discoteca ha lavorato come Pr. «È stato un importante punto di aggregazione per i giovani, dava ai ragazzi la possibilità di divertirsi il sabato notte e creare un contesto di socializzazione. Fino alla chiusura è passato attraverso diverse fasi, riuscendo sempre ad abbracciare tutte le fasce d’età», racconta.

«Per chi vive a Samassi è stato un motivo di orgoglio. A cinque anni dalla chiusura, vedere quella sala impolverata e abbandonata è stato triste, per me e per chiunque ne conservi anche solo un ricordo. Il Biggest è riuscito a regalare tante emozioni a tanti ragazzi, e penso che la sua storia si tramanderà anche a chi non lo ha mai vissuto».

Il video che gira online ha riacceso la curiosità sul destino del locale e ha portato molti a chiedersi se ci sarà un futuro per una delle discoteche simbolo della vita notturna sarda, che torna all’asta il 20 maggio.

