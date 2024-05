Big in campo, prime schermaglie 

La maggioranza di governo sigla una tregua elettorale in vista delle Europee, promettendosi reciprocamente l’assenza di fuoco amico in queste cinque settimane che mancano al voto dell’8 e 9 giugno; le opposizioni, invece, provano a incassare consenso sparando a zero su FdI e alleati. È questo il doppio registro che accompagna l’Italia verso l’election day, con le urne aperte pure per le Amministrative.

Intesa nel centrodestra

Giorgia Meloni, capolista nei cinque collegi delle Europee, ha chiesto alla coalizione di evitare scossoni. La premier, come promesso da Pescara, non fermerà l'attività del governo, ma metterà in stand by i dossier più delicati, come quello delle nomine. A Palazzo Chigi, ieri, sono stati avvistati due big del partito, Nicola Procaccini e Carlo Fidanza, presumibilmente per concordare tempi e modalità della campagna elettorale.

Antonio Tajani, capolista nel Nord-Ovest, girerà invece l’Italia per sostenere da coordinatore nazionale tutti i candidati azzurri. E da Roma, dove ha presieduto il tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia, ha detto che «non ci sarà più un caso Ariston».

Pd, M5S e Avs

Dal fronte dem, ieri la segretaria Elly Schlein si è limitata a dire che «il confronto tv con Meloni ci sarà», probabilmente sulla Rai a fine maggio. Per il Pd, si è fatto sentire Sandro Ruotolo, in corsa alle Europee nel collegio del Sud e dirigente del Nazareno: «Penso ai malati del Meridione, alle famiglie dei pazienti, ai viaggi della speranza verso gli ospedali del Nord e scopro che il partito di Meloni taglia i fondi per la sanità pubblica e candida un no vax alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Cioè, mettono in lista un negazionista del Covid. Noi stiamo dalla parte della scienza e sosteniamo il diritto universale alle cure».

Giuseppe Conte non è rimasto indietro nemmeno ieri. Su Facebook ha pubblicato un video. In un passaggio dice: «È il momento di reagire. Guerra e armi a oltranza, tagli al sociale, privilegi e grandi interessi che vincono sull'impegno e sul merito. L'Italia di Meloni non ci rappresenta, noi vogliamo un Paese che unisce, che fa contare i nostri valori, vogliamo un'Europa più giusta».

Intanto Roberto Salis, papà di Ilaria, candidata con Avs nel Nord-Ovest e nelle Isole, sta facendo la campagna elettorale per la figlia. Ieri ha accompagnato la prima uscita pubblica di Mimmo Lucano a Riace. «Un consenso sempre più ampio all’Alleanza è fondamentale per il raggiungimento del quorum».

Azione e Lega

Campagna elettorale iniziata anche da Carlo Calenda. «Prendo spunto da “BlaclaCar” – ha scritto sui social il leader liberale -. Avete presente quei viaggi che si fanno insieme, in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po' questo e io ve la butto lì: facciamo un po' di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi. Di volta in volta scriverò le tappe». Oggi Calenda partirà da Roma e arriverà ad Ancona.

Clima sempre più teso nel Carroccio. Luca Zaia non sosterrà il generale Roberto Vannacci, imposto da Salvini. «Preferisco i candidati locali», ha detto. Contro il militare, ieri a Napoli, anche l'Arcigay del capoluogo campano: l’associazione ha depositato in Procura un esposto per chiedere di valutare «il diritto di rivendicare sentimenti di odio e di disprezzo nei confronti di minoranze giudicate “non normali”».

Cartellini rossi

Intanto si registrano le prime esclusioni, passati due giorni dalla presentazione delle liste. L'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Roma ha fatto uscire dalla corsa Alternativa Popolare di Bandecchi e Palamara per irregolarità nella raccolta delle firme. Il verdetto è relativo al collegio del Centro. Un’identica decisione è stata presa nei confronti di Forza Nuova e Italexit.

