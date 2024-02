Big ed esordienti per le regionali 

Molti volti noti, amministratori navigati, anche diverse new entry. Insieme costituiscono l’esercito di candidati alle prossime elezioni regionali. Sedici in tutto, di cui dieci solo a Macomer. Tra i big figurano Gianfranco Congiu (Progetto Sardegna), avvocato di 60 anni già consigliere regionale e assessore provinciale, e Rossana Ledda, 57 anni, imprenditrice, per 10 anni vice sindaco di Macomer, candidata con Sardegna al Centro 20/20. A Macomer figurano Luca Pirisi (Pd), 36 anni, economista, consigliere comunale; Maria Luisa Muzzu (FdI), medico di 57 anni, attuale vice sindaco; Anna Paola Sechi (Forza Italia), 37 anni, impiegata, ex assessore comunale; Eleonora Cossu (Vota Sardigna), informatore scientifico, 26 anni, la più giovane dei candidati del Marghine; Gianluca Atzori (Alleanza Verdi Sinistra), giornalista di 34 anni; Daniele Nieddu (+Europa), dipendente Arst, 27 anni; Gian Domenico Cugusi (M5S), veterinario di 69 anni; Valentina Contini (Orizzonte Comune), impiegata di 66 anni. Nel territorio, figurano Silvia Cadeddu (Progetto Sardegna), 58 anni, sindaca di Birori, per anni rappresentante dei Comuni nei vertici della sanità provinciale, Ignazio Piras (Progressisti), 68 anni, veterinario, già sindaco di Dualchi e impegnato nella sanità locale. A Bolotana con una lista civica per Todde ci sono Maria Elena Motzo 45 anni, Alice Pisanu (Progressisti), 32 anni, insegnante. A Borore Alessandra Bonu (Lega), 28 anni, dipendente e assessore comunale. A Silanus Francesca Madeddu (Alleanza Sardegna Pli), impiegata di 53 anni, già assessore, ora consigliere comunale. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA