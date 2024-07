Big bang e buchi neri, studenti al Planetario 

Lezioni di informatica, chimica, intelligenza artificiale, esperimenti in laboratorio e gite formative. Sono alcune delle attività che 22 ragazze e 3 ragazzi delle scuole superiori di Cagliari e hinterland hanno potuto sperimentare nei 10 giorni di Summer Academy europea, promossa dal progetto Secove sull'energia sostenibile, tra il 9 e il 19 luglio. Una scuola estiva che ha avuto luogo anche in Grecia, Portogallo, Slovacchia e Spagna, e ha visto proprio il capoluogo come meta designata per l’Italia.

L’idea alla base è stata quella di avvicinare le ragazze alle professioni tecniche di oggi e di domani, poiché nei corsi di formazione professionale tecnici le donne sono ancora in minoranza. Per incuriosirle sono state organizzate lezioni relative alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), arricchite da attività pratiche in laboratorio e visite formative in alcune realtà del territorio. Tra le esperienze “esterne”, la visita al planetario dell’Unione Sarda, con una lezione sul big bang e i buchi neri, all’opificio Innova per un laboratorio di robotica e al dipartimento di Fisica dell’Università dove si è parlato di radioattività naturale.

Alle 22 alunne selezionate nelle varie scuole si sono aggiunti anche tre ragazzi particolarmente motivati. «Abbiamo ritenuto che un ambiente misto potesse essere migliore per l’apprendimento, e la cosa ha funzionato», spiega Alessandra Guigoni, project manager del progetto Secove in Sardegna. «Le studentesse hanno anche potuto toccare con mano che è possibile emergere in questi settori, visto che il 70% degli insegnanti erano donne».

