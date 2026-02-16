Big Air, Tabanelli dall’ospedale al bronzo in 3 mesi 

LIVIGNO. Più forte di tutto, degli infortuni, del dolore, del meteo avverso. Flora Tabanelli è bronzo nel Big Air di sci freestyle, nonostante un legamento del ginocchio lesionato pochi mesi fa. La battono solo la canadese Megan Oldham e la superstar cinese Eileen Gu che conquista il gradino più alto del podio. È una medaglia storica, a due punti e mezzo dall'oro: per l'Italia è la prima in assoluto nella specialità e la ventitreesima a Milano Cortina, con i record che continuano ad essere sbriciolati giorno dopo giorno.

Gli occhi di Flora brillano. Tre mesi fa era in ospedale ad aspettare la diagnosi dopo un infortunio, con il terrore di dover saltare le Olimpiadi di casa. Ieri ecco una prova che rasenta la perfezione. Zero errori, poche sbavature. Un risultato figlio di strategia - saggia la decisione di saltare lo slopestyle -, determinazione e grinta. La campionessa del mondo in carica, apre la finale nel migliore dei modi: il suo primo salto vale 90 punti ed è già ai piedi del podio. Nella seconda manche totalizza 84 punti e sale di una posizione, prima di un balzo di Gu che la fa scendere. Per Tabanelli serve un trick perfetto nell'ultima run. Che arriva preciso (94,25 è il punteggio più alto di tutta la serata), togliendo così il bronzo dal collo di Kirsty Miur. E il Livigno Snow Park esplode in un boato. Positiva anche la prova dell'altra azzurra: Maria Gasslitter, alla seconda finale in pochi giorni, chiude nona.

È la prima volta che il Freeski italiano arriva sul podio olimpico: il miglior risultato era il quinto posto di Leonardo Donaggio a Pechino 2022. Una gara in condizioni molti difficili. La neve e il vento imperversano su Livigno dalle prime ore dell'alba e la gara slitta per ben due volte, si tema anche che sia rinviata. Condizioni dure che non permettono ad Anouk Andraska e Mathilde Gremaud (oro pochi giorni fa nello slopestyle) di prendere parte alla finale. Entrambe cadono durante gli allenamenti e si infortunano. Ma è la serata perfetta di Tabanelli. Per il fratello Miro non è stata granché (eliminato due volte in qualificazione) ma questo bronzo rende l’Olimpaide magica per tutta la famiglia.

