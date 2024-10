BìFoto Fest a Mogoro: 400 scatti lungo il paese 

È fissato per sabato, a Mogoro, l’evento di apertura della XIV edizione del BìFoto Fest, festival internazionale di fotografia che quest’anno ha come tema di riferimento il brano musicale “Society”, dello statunitense Eddie Vedder, per poi proseguire domenica con gli eventi collaterali. Saranno due giornate ricche tra mostre, premi, feste, letture portfolio e presentazioni di libri che avranno come filo conduttore una riflessione sulla nostra società e sul suo impatto sull’ambiente, sul nostro pianeta e su noi stessi.

Si comincia alle 16.30 di sabato, in piazza Giovanni XXIII, per poi proseguire con la visita guidata delle 8 mostre allestite nel centro storico, tra cui i 3 progetti vincitori del Premio BìFoto e il lavoro del danese Søren Solkær, realizzato in parte anche in Sardegna. Le mostre di quest’anno, visitabili gratuitamente, andranno ad aggiungersi a quelle installate nelle precedenti edizioni del festival, arrivando a un totale di oltre 400 fotografie allestite nel museo a cielo aperto per le strade di Mogoro. I vincitori del Premio BìFoto 2024 sono Cédric Dasesson con “Luoghi Comuni”, Alessio Cabras con “Volevo Colori Forti” e Federica Zani con “Where the wild things went?”.

