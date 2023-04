Biennale d’Arte Internazionale di Roma,  applausi per la cagliaritana Rita Caredda 

Delicatezza, creatività, saper guardare oltre: Rita Caredda, pittrice e fotografa cagliaritana, ha reso questi tre elementi i suoi tratti distintivi riuscendo a dare vita a uno stile peculiare, apprezzato anche da nomi celebri come Vittorio Sgarbi. E proprio la sua abilità nel distinguersi con le proprie opere le ha permesso di essere premiata alla Biennale d’Arte Internazionale di Roma, raggiungendo un risultato di prestigio conseguito anche da altri due artisti sardi ovvero Viola Vistosu Villani e Mario Biancacci.

Tra le sue creazioni spicca “L’Attesa” dove un abito tra il candido e il beige, su sfondo nero intenso, è appeso a una gruccia fine ma capace di trasmettere un senso di stabilità. «Si tratta un’opera importantissima per me, tra l'altro è la prima che ho realizzato. Il nome non è casuale, in quanto è stata elaborata nel primo lockdown una volta scoppiata la pandemia da Covid-19 tre anni fa. In sé racchiude, nonostante quei giorni fossero tutto fuorché facili, un messaggio di speranza».

Speranza: un termine dal significato profondo che Rita Caredda trasmette anche con le sue fotografie. «L’arte va oltre qualsiasi riconoscimento e successo: certo, essere premiata alla Biennale è stata una grandissima e inaspettata emozione, ma ciò che conta è farsi guidare dalla bellezza che racchiude, coltivandola in qualsiasi circostanza: personalmente, la mia è una passione che nasce sin da bambina».