«Bidoni torni al nostro tavolo» 

Le bacchettate di Roberto Capelli fanno rumore. «Amministrare Nuoro deve andare oltre gli steccati dell’appartenenza politica», sostiene l’ex deputato e assessore regionale, promotore di “Un’altra Nuoro, un’altra Sardegna”. La replica di Sinistra italiana, guidata dal segretario provinciale Michele Piras, è secca: «Trovo assolutamente irricevibile - per quanto ne rispetti l’opinione - la proposta di chi sostiene che a Nuoro si debba andare oltre le appartenenze». Sullo sfondo le turbolenze di un centrosinistra che deve ancora definire alleanze, nomi e programmi per le elezioni amministrative. Incombenza non dissimile da quella del centrodestra.

Unica candidata

Per ora c’è una candidatura ufficiale a sindaco: Lisetta Bidoni, dopo la presa di distanza dal Campo largo, è decisa alla corsa solitaria come cinque anni fa con la sua lista “Progetto per Nuoro”. A lei Piras rivolge un appello: «Chiediamo apertamente a Lisetta Bidoni e a “Progetto per Nuoro” di tornare a sedersi al tavolo con tutti noi, per progettare insieme il futuro che questa città merita, dall’altra chiediamo a tutti i nostri alleati una reazione immediata: decidere insieme programma e candidato sindaco, senza lasciare che passi altro tempo o che sia il tempo a decidere per noi». Bidoni resta prudente: «Progetto per Nuoro con grande senso di responsabilità si è resa disponibile al dialogo e al confronto, ponendo da subito la pregiudiziale della chiarezza, della trasparenza e della condivisione. E lo è ancora oggi, ma sempre in linea con la propria storia e cultura politica». Altrimenti detto, alleanze e nomi vanno decisi a livello locale, non nello scacchiere regionale che assegnerebbe al M5S il candidato sindaco.

Scelte politiche

«Trovo retorico l’appello allo spirito di servizio e alle competenze che dovrebbero sempre essere alla base dell’agire politico. Nuoro è capoluogo e ogni idea di rinascita e riscatto passa per una visione più generale, dentro un’idea di Sardegna e di Paese condivisa, in un campo politico che ha necessarie linee di confine. Non sono steccati, ma scelte politiche e di valori - dice Piras -. Il processo di “spoliticizzazione” delle amministrative ha già prodotto tanti danni e confusione. Nessun programma è mai neutro quando si tratta di scegliere fra centro e periferie, consumo del territorio e tutela dell’ambiente, inclusione sociale e crescente marginalità». Ancora: «Sinistra italiana sta nel Campo largo, non in coalizioni indistinte di autoproclamati volenterosi, si riconosce nel governo regionale. Auspichiamo un cambio di passo, rapido e deciso, rispetto alla situazione di stallo». Piras chiede «coerenza con la dimensione regionale» e apre all’associazionismo.

Progressisti

Fabrizio Beccu, neo segretario dei Progressisti, dopo le polemiche per l’ingresso di esponenti dell’area Soddu, dice: «Siamo disposti a discutere con tutte le forze democratiche, autonomiste e indipendentiste. Vogliamo dialogare senza veti e preclusioni su programmi e futuro della città. Partiamo dalle cose da fare e dai punti che ci uniscono».

RIPRODUZIONE RISERVATA