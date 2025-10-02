«Bidoni per strada? Si paga il suolo pubblico» 

«Ci ignorano, ma quando conviene a loro». Annalisa Mancosu, presidente della onlus Acra San Geminiano Samassi, quando ha ricevuto la lettera del Comune sulle modalità di esposizione dei bidoni per i rifiuti, è saltata sulla sedia. «È giusto che si faccia la differenziata, paghiamo la Tari come tutti, ma non possono darci i contenitori e pretendere che li teniamo dentro la sede: non ci sarebbe spazio, dovremmo uscire noi. Li abbiamo posizionati fuori ma ci chiedono di pagare il suolo pubblico. Mi rifiuto: li restituisco e prenderò mastelli piccoli da tenere all’interno. Non pagherò né multe né suolo pubblico».

Non solo, Mancosu denuncia una certa distanza dell’amministrazione: «Siamo lontani anni luce e non capiamo perché. Offriamo un servizio alla popolazione, ma veniamo ignorati. Due mesi fa abbiamo inviato una pec per chiedere dei defibrillatori: nessuna risposta. Non mi sono mai sentita così lontana da un’amministrazione, soprattutto considerando che gestiamo un servizio essenziale come il 118. C’è il rischio concreto che Samassi lo perda».

Sulla questione interviene la sindaca Beatrice Muscas: «La presidente di Acra dovrebbe venire in Comune per confrontarsi e capire quali attenzioni possiamo riservarle. L’amministrazione cerca di avere la stessa cura verso tutte le associazioni, ma se qualcuno ha esigenze particolari deve rappresentarcele. È possibile che a volte si sia carenti, ma se uno ci dice quali sono le carenze si cercherà di lavorare e valutare insieme».

Sui bidoni, la sindaca Muscas precisa: «Gli uffici che sono preposti alla gestione del suolo pubblico e alla differenziata, attraverso un confronto interno, hanno deciso di chiedere delle cose agli esercenti: i bidoni all’esterno non sono decorosi, è necessario avere uno spazio apposito e pagare il suolo pubblico come dicono le norme. Ora cercheremo un confronto con tutti. Se ci sono lacune nelle nostre richieste, si lavorerà insieme per capire come procedere».

