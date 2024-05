Bidoni dei rifiuti davanti ai loculi, sdegno e proteste 

I bidoni della raccolta differenziata appoggiati ai loculi, erbacee e sporcizia ovunque: il nuovo cimitero in via della Pace, dove i lavori sono ancora in corso, è al centro delle polemiche per la poca attenzione che il Comune mostra al luogo che ospita i propri cari defunti.

«Non è certo decoroso tenere uno spazio sacro in queste condizioni», commenta una donna sull’ottantina con in mano un mazzo di gerbere rosse per il marito «è vero che qui i loculi sono quasi tutti vuoti, ma quelle poche persone sepolte da questo lato non meritano certo di avere vicino ai fiori freschi lasciati da propri familiari i grandi bidoni dove vengono buttati via fiori secchi e sporcizia, non è né rispettoso né decoroso».

«Onestamente? Sembra un camposanto del Kurdistan», commenta seccato Luigi Piras, «mi chiedo come sia possibile non si riesca a trovare un’altra sistemazione con tutto lo spazio libero che c’è nel cantiere». E aggiunge: «Non è solo una questione di dignità, ma anche di igiene».

A terra, intanto, visibili anche dalla strada, restano vistosi cespugli d’erba che sembrano ben radicati nel terreno con il rischio che una volta tagliati possano, nel giro di pochi giorni riprendere vita. Per le cittadine e i cittadini servirebbe un intervento più massiccio per eliminare definitivamente la vegetazione spontanea ed evitare che diventi ricettacolo di zecche, topi e insetti, soprattutto ora che sta arrivando la stagione estiva.

Dagli uffici di via Nazionale, l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, prende atto delle lamentele e assicura che farà un sopralluogo insieme ai funzionari, soprattutto nella giornata di oggi, provvedendo a trovare una nuova sistemazione per i bidoni dei rifiuti.

«Il cimitero non è ancora terminato» dice, «ricordo sempre che la zona in cui il cantiere è ancora aperto non è di nostra competenza ma è stata consegnata alla ditta per fare i lavori. Mi occuperò, come faccio sempre, di verificare in prima persona lo stato dell’arte degli spazi fruibili non solo nel nuovo ma anche del cimitero storico e dove è necessario interverremo».

