Bidoni dei rifiuti, abbandoni e multe 

C’è chi è al lavoro e non riesce a ritirarli. Ma c’è anche chi li “dimentica” per troppe ore, a volte giorni. E così scattano le sanzioni per chi lascia i bidoni dei rifiuti nei marciapiedi. Nessun accanimento da parte della Polizia Locale: le multe per i cittadini distratti sono poche. Gli agenti della sezione vigilanza ambientale della Municipale ricevono quotidianamente segnalazioni sui casi più problematici. E non mancano le situazioni difficili per chi cammina sui marciapiedi, soprattutto nelle strade del centro, trovandoli occupati dai bidoni. E c’è chi è anche caduto nell’evitare i contenitori della spazzatura.

Così i controlli stanno aumentando per verificare proprio le segnalazioni delle situazioni più complesse. E una volta accertato il mancato rispetto del regolamento, non seguendo gli orari del ritiro dei bidoni, scattano le sanzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA