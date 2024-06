Biden, vertice di famiglia sul ko 

WASHINGTON. Cruciale vertice di famiglia a Camp David per Joe Biden dopo la debacle nel duello tv con Donald Trump. Nonostante la proclamata volontà di non gettare la spugna e il rinnovato appoggio dei leader dem, il presidente deve fare i conti con i numerosi appelli di autorevoli media per il suo ritiro, i timori di una fetta del partito di perdere non solo la Casa Bianca ma anche il Congresso, i dubbi di molti donatori da Hollywood alla Silicon Valley (anche se finora nessuno ha chiuso i rubinetti, con oltre 27 milioni di dollari raccolti tra il giorno del dibattito e venerdì sera). Il tempo stringe, mancano meno di due mesi alla convention di Chicago e il 9 luglio Biden non vuole apparire un’anatra zoppa al summit Nato di Washington, dove occhi e telecamere saranno puntati su di lui, pronti a scrutare ogni suo passo falso.

Torte in faccia

A decidere sarà quella che Axios definisce l’oligarchia della Casa Bianca: la moglie Jill, la sorella più giovane Valerie e l’85enne Ted Kaufman, amico e consigliere da una vita, oltre a piccolo gruppo di fidati consiglieri della West Wing. Quasi un affare di famiglia, dove la voce più influente è quella della first lady, finora sorda ad ogni critica: «Joe non è solo la persona giusta per questo lavoro, ma è l’unica persona per questo lavoro», ha ripetuto nelle raccolte fondi a New York. Non è escluso il vecchio Joe consulti anche due ex-presidenti democratici amici, Obama e Clinton.

Intanto fra i Democratici si sono create tre correnti: quelli che difenderanno Biden in qualsiasi circostanza, quelli pronti a scaricarlo e quelli che aspettano di vedere cosa farà - e i sondaggi dei prossimi giorni - prima di pronunciarsi. Anche i donatori si sono divisi in tre fazioni: la prima ritiene che premere per far ritirare Biden sia un fallimento in partenza autodistruttivo; la seconda (compresi i due fundraiser dem più attivi di Hollywood, Jeffrey Katzenberg e Haim Saban) è attendista; la terza è per una svolta immediata. «Se si ritirasse - dice un promemoria interno alla campagna trapelato sui media - ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato».

RIPRODUZIONE RISERVATA