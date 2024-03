Biden va oltre Israele: un porto per Gaza 

Washington. Una missione militare d’emergenza sulla costa di Gaza per costruire un banchina off-shore temporanea in grado di accogliere grandi navi cargo con aiuti umanitari ma senza “boots on the ground”. È il colpo ad effetto di Joe Biden per il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso, dove l’anno scorso aveva detto di voler «finire il lavoro» iniziato nel 2021. Un palcoscenico in diretta tv per risalire dai minimi storici dei sondaggi (38,1%) vantando davanti a milioni di americani i risultati “record” della sua amministrazione, proponendo un aumento delle tasse per aziende e miliardari e rilanciando l’allarme sul rischio per la democrazia se vincesse il rivale Donald Trump (commentatore in diretta, minuto per minuto, del discorso «del disonesto Biden»).

La decisione

Il leader dem rischiava di arrivare davanti alle Camere riunite completamente a mani vuote sul fronte della politica estera, con gli aiuti a Kiev bloccati dai repubblicani alla Camera, gli incessanti attacchi Houthi e la crescente pressione dentro il suo partito ma anche a livello internazionale per lo stallo dei negoziati sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza. Dopo i lanci umanitari paracadutati dal cielo, Biden ha deciso quindi di avviare pure l’operazione via mare, concordata con un gruppo di «partner in Medio Oriente e in Europa», e «non ha voluto aspettare Israele», come hanno confidato alti funzionari dell’amministrazione in un briefing. Nel frattempo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato da Bucarest - durante il congresso del Ppe - di aver già comunicato a Ursula von der Leyen l’adesione dell’Italia «alla proposta, che si fa sempre più concreta, di un corridoio umanitario marittimo» per Gaza. Una proposta «che nasce da Cipro per aiutare la popolazione palestinese», ha aggiunto.

Nuovo valico

La Casa Bianca sta inoltre lavorando con gli israeliani per aprire un nuovo valico direttamente nel nord di Gaza e «continuerà a fare pressione su Israele per autorizzare più aiuti a Gaza via terra». Insomma, un’accelerazione almeno sul fronte umanitario in attesa di una svolta politico-diplomatica che, se non arrivasse, potrebbe compromettere la rielezione di Biden, come suggerisce la protesta del voto arabo nelle primarie dem. Inevitabile per il commander in chief difendere la leadership globale americana nei conflitti in corso, rilanciando l’appello ai repubblicani per approvare gli aiuti a Kiev contro Mosca. Peccato abbia dovuto subire il duplice smacco del forfait di Yulia Navalnaya, la vedova dell’oppositore russo morto in un carcere siberiano, e di Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, assente forse per non sedere accanto ad un dissidente che aveva difeso l’idea di una Crimea russa o per evitare appiattimenti su Biden davanti ai repubblicani nell’eventualità di una vittoria del tycoon.

