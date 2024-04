Biden: uno spiraglio per Julian Assange 

Londra. «Ci stiamo pensando». Joe Biden apre con queste parole un nuovo spiraglio alla speranze di libertà di Julian Assange, inseguito da quasi tre lustri dagli Usa in una caccia senza quartiere e in attesa dell’ultimo verdetto britannico sulla contestatissima procedura di estradizione verso Washington dietro le mura del carcere di sicurezza londinese di Belmarsh: dove oggi compie 5 anni tondi di detenzione in cella, senza lo straccio di una condanna alle spalle. Poche parole che potrebbero non significare nulla, ma anche voler dire tutto per il destino del 52enne attivista e giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks: sotto tiro per aver a suo tempo diffuso (o fatto diffondere) urbi et orbi carrettate di file riservati sottratti al Pentagono o al Dipartimento di Stato e contenenti fra l’altro non poche rivelazioni incresciose su crimini di guerra commessi fra Afghanistan e Iraq. Una “colpa” che gli è valsa l’accusa di violazione di una legge sullo spionaggio, il draconiano Espionage Act del 1917, mai sollevata in oltre 100 anni per casi simili.

RIPRODUZIONE RISERVATA