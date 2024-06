Biden-Trump, scintille al primo duello 

Washington. «Trump è un dittatore». «Biden è una minaccia per la democrazia ma anche per la sopravvivenza e l’esistenza del nostro Paese». Il presidente e il suo predecessore aprono il fuoco online a poche ore dal primo dei loro due duelli tv, dopo quelli del 2020 segnati da interruzioni, urla e insulti del tipo “clown” o “burattino di Putin”. A rivedere le immagini di quattro anni fa, sembrano quasi dei giovanotti. Ora i due candidati presidenziali più anziani di sempre appaiono segnati dall’età, più l’81enne Joe che il 78enne Donald, ma entrambi hanno accumulato gaffe, momenti di confusione e stanchezza senili. Tanto che - secondo i sondaggi - il 70% degli americani non vorrebbe rivedere questo “rematch”, anche se una percentuale simile resterà masochisticamente incollata al piccolo schermo per seguire in prima serata il confronto nel ring della Cnn ad Atlanta in Georgia, stato in bilico vinto da Biden nelle ultime elezioni.

Tutti davanti alla Tv

L’America quindi si fermerà per quello che ormai è un rito dal 1960, quando ci fu il primo dibattito del giovane e rilassato Jfk con il più anziano, pallido e sudaticcio Nixon, che perse. Questo terzo duello è probabilmente più importante di quelli del 2020 per la più ampia fetta di elettorato incerto da conquistare, soprattutto negli Stati in bilico, dove il tycoon è avanti in sei su sette (mentre a livello nazionale guida 48% a 44% secondo un sondaggio del Ny). E per la data mai così anticipata del duello, che ha la potenzialità di cambiare la traiettoria della gara per settimane o mesi. Soprattutto se dovesse saltare la rivincita del 10 settembre su Fox. A meno di gaffe clamorose, vincerà chi sbaglierà di meno. E non tanto per le cose che dirà, ma per come le dirà.

Carattere ed età

Il vero test sarà sul carattere e sull’età. I telespettatori e gli esperti scruteranno per 90 minuti ogni movimento, il tono della voce, la resistenza fisica, le rughe, la prontezza. Del resto la sfida è tra due candidati che hanno già governato. Questa volta però le regole di ingaggio sono diverse: 90 minuti con due stacchi pubblicitari, senza spettatori in sala né appunti o staff da consultare, solo un pezzo di carta bianco, una penna e una bottiglietta d’acqua. Due minuti a testa per rispondere, uno per la replica. Microfoni spenti quando non è il proprio turno, per evitare i battibecchi. A moderare saranno due veterani della Cnn, gli anchor Jake Tapper e Dana Bush, che Trump ha già accusato di faziosità.

