Biden-Trudeau, intesa sui migranti 

Ottawa. Joe Biden e Justin Trudeau rilanciano l'alleanza tra i due giganti nordamericani dopo il gelo dell'era Trump, coronandola con un accordo sull'emergenza immigrazione che affligge entrambi i Paesi. «Non c’è alcun amico ed alleato più grande degli Stati Uniti», ha assicurato Trudeau. «A volte abbiamo disaccordi ma non c'è una differenza fondamentale nei valori democratici che abbiamo in comune», gli ha risposto Biden.

Intesa anche su un dossier migranti, con un accordo che consente ai due Paesi di respingere i richiedenti asilo che raggiungono il loro confine a valichi non ufficiali. Nel caso del Canada attraverso il “cammino Roxham”, un percorso attraverso il quale lo scorso anno sono arrivati in Quebec circa 40.000 migranti, aggirando i punti di ingresso ufficiali dagli Usa. In cambio, Ottawa ha accettato di creare un percorso per l'ingresso legale di 15.000 rifugiati: uno sforzo per mitigare l’ afflusso di migranti (128mila solo in gennaio) che entrano negli Stati Uniti dal Messico.

