Biden trova 200 milioni di auti per Zelensky 

Washington. «È una questione di vita o di morte per l’Ucraina e i tempi sono cruciali»: questo il messaggio che Volodymr Zelensky ha portato prima al Congresso e poi alla Casa Bianca per sostenere il pacchetto di nuovi aiuti americani nella sua terza visita a Washington dall’inizio dell’invasione russa. Una visita ben diversa da quella al Capitol di un anno fa, quando fu accolto come un eroe, invitato a parlare a camere riunite e “premiato” con 50 miliardi di dollari di aiuti. Ieri Zelensky è stato accolto senza fanfare e non ha parlato al Campidoglio. Il sorriso è tornato dopo l’incontro nello studio Ovale quando è stato annunciato che Joe Biden ha firmato «un altro pacchetto di aiuti per 200 milioni di dollari all’Ucraina».

Zelensky ha capito che la salvezza dell’Ucraina passa dal Messico ma ha trovato un muro di resistenza tra i repubblicani, decisi a legare il loro ok ai nuovi fondi (oltre 60 miliardi dopo i 111 miliardi già concessi) a due punti irrinunciabili: un giro di vite a protezione del confine col Messico, rafforzando le misure anti immigrazione con espulsioni rapide e criteri più severi per l’asilo (cui i dem sono contrari) e avere lumi sulla strategia finale. Il leader ucraino ha argomentato che aiutare Kiev a combattere è nell’interesse nazionale americano e un modo per rafforzare l’Europa orientale contro l’aggressione russa. «Conto ancora su di voi», ha detto, dopo aver avvisato che «quando il mondo libero esita, le dittature esultano» e che i ritardi negli aiuti fanno il gioco del Cremlino. Impossibile una svolta entro fine anno, quando finiranno i fondi a disposizione: a giorni il Congresso va in vacanza per tre settimane.

