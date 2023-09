«Le aziende automobilistiche hanno avuto un periodo di difficoltà ma poi si sono riprese e ora meritate un aumento significativo, devono ridarvi quello che avete perso in questi anni»: così Joe Biden è diventato il primo presidente della storia americana ad andare in mezzo a un picchetto di operai. Biden è volato in Michigan tra le tute blu in sciopero da 12 giorni per il rinnovo del contratto contro Gm, Ford e Stellantis.