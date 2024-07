Biden tiene duro ma non convince 

Washington. Nel suo amato Delaware un Joe Biden sempre più isolato riflette sul suo futuro. In quarantena a causa del Covid e sempre più inviso a buona parte del suo partito, che ne chiede il ritiro, il presidente contro tutto e tutti ribadisce la sua volontà di continuare a correre e assicura che la settimana prossima tornerà in campagna elettorale.

Cerchia ristretta

Ma lontano dai riflettori e sotto un pressing divenuto quasi insostenibile, Biden starebbe lentamente metabolizzando l’idea di abbandonare la corsa e - secondo indiscrezioni - starebbe lavorando insieme alla famiglia a una exit strategy. A consigliare l’81enne commander-in-chief sono la first lady Jill, il figlio Hunter e la sorella Valerie Owens, oltre a una ristrettissima cerchia di consiglieri di vecchia data. Il piano punterebbe a lasciare il partito in una posizione di forza per battere Donald Trump ma, allo stesso tempo, consentire a Biden di salvare l’onore dopo 50 anni di carriera. Dopo l’eventuale ritiro della candidatura il presidente sarebbe infatti costretto a rispondere a molte altre domande, prima fra tutte come ci si può ritirare dalla corsa restando al contempo alla Casa Bianca: un dubbio che i repubblicani insinuano da giorni.

«Una follia»

Se alla fine Biden si decidesse a mollare, per il partito democratico si profilano due scenari. Il primo è la soluzione meno turbolenta, ovvero il passaggio del testimone alla vicepresidente Kamala Harris. Il secondo è la prospettiva di una convention aperta, dove - oltre alla vicepresidente - si sfiderebbero vari candidati chiamati a contendersi la maggioranza dei voti dei delegati di Biden. Se nessuno passasse al primo turno, entrerebbero in gioco i 700 super delegati, ossia i dirigenti e gli eletti del partito. Un’ipotesi definita «una follia» dalla deputata star della sinistra democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che ha messo in guardia il partito in una lunga diretta video sui «pericoli enormi» di un ritiro di Biden. La pasionaria democrat non si è però sbilanciata su un suo eventuale sostegno a Harris, i cui alleati sono già all’opera dietro le quinte con una sorta di campagna ombra per farle ottenere tutto il sostegno necessario.

«La posta è alta»

Ma per ora, nonostante i sondaggi lo indichino in caduta libera con la possibilità di una sconfitta a valanga e le defezioni fra i democratici siano in costante aumento (già almeno 30 in Congresso), Biden e la sua campagna tirano dritto. «Il presidente resta in corsa ed è più determinato che mai a battere Trump», ha assicurato il suo staff. «Non vedo l’ora di tornare a fare campagna la prossima settimana», ha rincarato la dose Biden in una nota, attaccando Trump per la sua «visione cupa» del futuro. Al voto «la posta in gioco è alta, la scelta è chiara. Insieme vinceremo».

