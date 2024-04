Biden “striglia” Netanyahu 

Tel Aviv. Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane, dopo l'uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi a Damasco, e il presidente Usa, Joe Biden, ha strigliato Benyamin Netanyahu in una lunga telefonata nella quale ha intimato al premier israeliano di cambiare subito radicalmente registro nella guerra a Gaza. La recente uccisione da parte dell'esercito israeliano di sette volontari della World Central Kitchen nei giorni scorsi è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza del leader americano: per 45 minuti ha incalzato il suo interlocutore chiarendogli «la necessità che Israele annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari» nella Striscia.

«La politica degli Usasarà determinata dalla nostra valutazione dell'azione immediata di Israele», fa sapere la Casa Bianca esplicitando la «crescente frustrazione» di Biden verso Netanyahu. «Vogliamo vedere cambiamenti reali nel giro di ore, giorni, come un enorme aumento degli aiuti umanitari e la riduzione della violenza su civili e cooperanti. Vogliamo non solo annunci ma esecuzione e implementazione delle misure», ha avvertito Kirby.

Per Biden «un cessate il fuoco immediato è essenziale per migliorare la situazione umanitaria» ed esorta Netanyahu a dare potere ai suoi negoziatori per concludere «un accordo per riportare a casa gli ostaggi». Esprime a Israele «l'incrollabile sostegno» americano di fronte alle minacce provenienti dall'Iran. Sono in campo le misure decise dall'Idf: richiamati i riservisti della difesa aerea, rinviata la smobilitazione delle unità combattenti e bloccati alcuni segnali Gps anche nel centro di Israele.

Netanyahu ha convocato in serata il Consiglio di sicurezza a Gerusalemme, al termine di una giornata densa di allarmi. «Sapremo difenderci nel semplice principio che faremo del male a chiunque ci farà del male o vorrà farci del male», ha avvertito il primo ministro. «Per anni - ha aggiunto - Teheran ha lavorato contro di noi direttamente e attraverso emissari, e quindi Israele ha lavorato contro l'Iran e i suoi emissari in modo difensivo e offensivo».

Una risposta di Teheran è data per scontata. «Ci aspettano giorni complessi, non è detto che il peggio sia dietro di noi», ha ammesso il capo dell'intelligence militare Aharon Aliva. «Ma siamo pronti per tutti gli scenari», ha precisato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, aggiungendo che «le forze sono ben schierate in formazioni difensive e offensive con una protezione su più livelli e aerei in cielo 24 ore su 24». Il dubbio non è se, ma dove e quando l'Iran colpirà.

