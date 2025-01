Biden si tira indietro: a Trump la decisione sul bando di TikTok 

Washington. La Corte Suprema Usa ha confermato la legge che mette al bando TikTok dal 19 gennaio nel caso non sia venduta, ma Donald Trump ha annunciato che deciderà lui. Una mossa agevolata da Joe Biden che, visto il suo imminente addio, ha rinunciato ad applicare la legge, passando la palla al suo successore.

TikTok è stato anche uno dei dossier di cui Trump ha detto di aver parlato in una telefonata con Xi Jinping, dopo l’annuncio che il presidente cinese si farà rappresentare dal suo vice Han Zheng alla cerimonia di giuramento del tycoon di lunedì, una scelta senza precedenti. «La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, a partire da subito», ha commentato The Donald su Truth, rivelando di aver discusso anche del bilanciamento del commercio, di fentanyl e «molti altri argomenti», e assicurando che lui e Xi faranno «tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!». Cordiali anche i toni del leader del Dragone, che ha auspicato una collaborazione ispirata ai principi «del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti», limitandosi a invitare gli Usa ad affrontare «con prudenza» la questione di Taiwan.

I due leader, secondo Pechino, hanno anche scambiato opinioni «sulla crisi ucraina (dove Pechino potrebbe aiutare nella mediazione diplomatica, ndr), sul conflitto israelo-palestinese e su altre questioni internazionali e regionali di reciproco interesse». Mutua mano tesa quindi, nonostante in campagna elettorale Trump abbia additato Pechino come il nemico pubblico numero uno e minacciato dazi al 60% sulle merci cinesi.

